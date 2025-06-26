Yaz Boyunca Susuz Kalsa da Çiçek Açıyor, Zararlılara Göz Açtırmıyor: Saksı ve Bahçelerin Yeni Gözdesi Oldu

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Nolana’nın en çarpıcı özelliği, neredeyse hiç sulamaya ihtiyaç duymadan büyümesi ve sıcak yaz günlerinde dahi bolca çiçek vermesi. İlkbaharın sonlarında tomurcuklanmaya başlayan bu bitki, yaz mevsimi boyunca bahçeleri mor ve mavi tonlarında çiçeklerle süslüyor. Boru biçimli çiçekleriyle sabah sefasına benzeyen Nolana, aslında patates ve patlıcan gibi ürünlerin yer aldığı Solanaceae (patlıcangiller) ailesinin bir üyesi.

ANAVATANI PERU VE ŞİLİ

Anavatanı Peru ve Şili olan bu dayanıklı bitkinin dünya genelinde yaklaşık 90 farklı türü bulunuyor. Sıcak ve kurak iklim koşullarına doğal olarak adapte olan Nolana, zorlu çevre koşullarında hayatta kalabilme becerisiyle "doğanın savaşçısı" olarak anılıyor.

GÜNEŞİ SEVİYOR, GÖLGEDE SOLUYOR

Bu çiçeğin bakımı da oldukça pratik. En verimli şekilde gelişebilmesi için bol güneş alan bölgelere dikilmesi gerekiyor. Yarı gölgeli alanlarda da yaşayabilse de, güneşli ortamlarda çok daha yoğun bir çiçeklenme gösteriyor. Özellikle fide döneminde doğrudan güneş ışığı büyümeyi hızlandırıyor.

TOPRAK SEÇMİYOR

Nolana, toprak konusunda seçici olmamakla birlikte, ağır ve su tutan zeminlerde gelişemiyor. Bu nedenle ekim öncesi toprağın iyi drene edildiğinden emin olunması, gerekiyorsa kum ya da çakıl ile karıştırılması tavsiye ediliyor. Nolana'nın en sevmediği şey ise aşırı nemli toprak. Sürekli sulama yerine, doğadaki yağış miktarı bu bitki için fazlasıyla yeterli.

ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLI

Örümcek akarları ve yaprak bitleri gibi yaygın zararlılar, Nolana'yı da tehdit edebiliyor. Ancak diğer çiçeklerde kullanılan klasik koruma yöntemleri bu bitki için de geçerli. Yaz boyunca çiçek görmek isteyenler için en iyi yol, Nolana fidelerini önceden hazırlayıp açık alana aktarmak. Ekim sırasında ise bitkiler arasında 20-30 santimetrelik aralık bırakmak yeterli. Üstelik bir kez ektiğinizde, sonraki yıllarda kendiliğinden çoğalmasıyla da bahçede kalıcı hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi