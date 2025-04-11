Düzce'de Yasakları Çiğneyen İş Yerlerine Denetim

Üç ayda 700’den fazla işyeri denetimi yapan Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kural dışı davranış sergileyen işyeri sahiplerine cezai işlem uyguladı.

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Düzce'de Yasakları Çiğneyen İş Yerlerine Denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, üç ayda 700’den fazla işyeri denetimi yaptı, kural dışı davranış sergileyen işyeri sahipleri uyarıldı, ısrar eden işyeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

24 CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Zabıta Müdürlüğü ruhsat birimi tarafından 325 işyerine denetim düzenledi, 185 işyeri hakkında ruhsatı olmadığı gerekçesi ile tutanak tutuldu, 36 işyeri kapatıldı, 28 işyeri de mühürlendi. Ayrıca 348 işyerine hijyen denetimi yapan ekipler, şehir merkezi pazaryerlerinde de toplam bin 312 esnafı denetleyerek 62 tahsis kaydı, 19 belediye tezgah devri, 24 cezai işlem uyguladı.

3 AYDA 890 ÇAĞRI

Kent merkezinde yanlış kural dışı park eden, yasak alanlara motorlu taşıtlarla girilmesini önlemek amacıyla denetim yapan trafik ekipleri, yılın ilk üç ayında İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte 7 kez denetime çıktı. Ayrıca yolcu taşımacılığı yapan araçları da denetleyen zabıta ekipleri yaya geçidi taleplerine de destek olarak muhtelif noktalarda eksiklerin giderilmesine yardımcı oldu. Beyaz Masa ekibi de üç aylık dönemde gelen 890 çağrıyı cevapladı, ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturulmasını sağladı.

Kaynak: AA

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