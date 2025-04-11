Hatay'da Silahlı Saldırıda 2 Kişi Yaralandı

Hatay'da bir berber dükkanı yakınında yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Silahlı Saldırıda 2 Kişi Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çay Mahallesi'ndeki bir berber dükkanı yakınına motosikletle giden kasklı şüpheli, iş yerindeki İlhan T. (36) ve Enes Ö'ye (16) tabancayla ateş açtı. Şüpheli daha sonra berbere yakın noktaya bıraktığı motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan İlhan T. ve Enes Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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