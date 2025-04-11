Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı

Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Songül, TikTok’ta yayınladığı bir videoyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Görüntüsündeki büyük değişimle takipçilerini şaşırtan Songül, ekranlara geri dönmek istediğini belirtti.

Videoda yaptığı açıklamada, “Yeniden karşınıza çıkmaya çalışacağım. Televizyon programlarında, filmlerde ve dizilerde yer almak istiyorum. En kısa sürede yeniden sizlerle olmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Fenomen gelin adayının dönüş mesajı, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede yayılırken, birçok kişi Songül’ün değişimini konuşmaya başladı. Takipçileri, uzun yıllar sonra gelen bu sürpriz paylaşımı hem nostalji hem de merak duygusuyla karşıladı.

Kaynak: Haber Merkezi