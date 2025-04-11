Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı

Bir dönem Esra Erol ve Zuhal Topal’ın sunduğu izdivaç programlarında geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan gelin adayı Songül, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Renkli kişiliği ve söylediği şarkılarla hafızalara kazınan Songül’ün son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı

Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Songül, TikTok’ta yayınladığı bir videoyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Görüntüsündeki büyük değişimle takipçilerini şaşırtan Songül, ekranlara geri dönmek istediğini belirtti.

Videoda yaptığı açıklamada, “Yeniden karşınıza çıkmaya çalışacağım. Televizyon programlarında, filmlerde ve dizilerde yer almak istiyorum. En kısa sürede yeniden sizlerle olmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Fenomen gelin adayının dönüş mesajı, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede yayılırken, birçok kişi Songül’ün değişimini konuşmaya başladı. Takipçileri, uzun yıllar sonra gelen bu sürpriz paylaşımı hem nostalji hem de merak duygusuyla karşıladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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