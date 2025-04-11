Tuna Kaya: Bir Anda Fırlayacak Rekora Hazırlanın

Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanırken, Bitcoin’e dair dikkat çekici bir fiyat tahmini geldi. Cardano kurucusu Charles Hoskinson, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle Bitcoin’in 2025 yılı sonuna kadar 250 bin dolara ulaşabileceğini savundu.

Bitcoin Kripto para
Tuna Kaya: Bir Anda Fırlayacak Rekora Hazırlanın - Resim: 1

Yapay zeka ve blokzincir teknolojilerinin yakın gelecekte dijital altyapıyı yeniden şekillendireceğini belirten Hoskinson, bu iki yapının birleşiminin özellikle doğrulanabilir veri ihtiyacını artıracağını vurguladı. Bu çerçevede Bitcoin’in, merkeziyetsiz ve güvenli yapısıyla ön plana çıkacağını söyleyen Hoskinson, söz konusu teknolojik trendlerin BTC’ye doğrudan değer kazandıracağını ifade etti.

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Tuna Kaya: Bir Anda Fırlayacak Rekora Hazırlanın - Resim: 2

PİYASA RİSKLERİNE RAĞMEN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ekonomist Tuna Kaya da Bitcoin’e ilişkin tahminleri değerlendirdi. Cardano’nun kurucusunun 250 bin dolarlık hedefinin gerçek dışı olmadığını söyleyen Kaya, bu seviyeye ulaşılmasının önündeki en büyük engelin jeopolitik gerginlikler olduğunu dile getirdi. Kaya, “Trump’ın neden olduğu siyasi gerilimler olmasaydı bu hedef çok daha erken görülebilirdi” dedi.

YIL SONU BEKLENTİSİ: 170 BİN DOLAR

Kısa vadeli projeksiyonlara da değinen Kaya, Bitcoin’in bu yıl içerisinde önce 110 bin dolarlık rekor seviyesini aşabileceğini, ardından 170 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Bu öngörünün dayandığı unsurlar ise şöyle sıralanıyor:

ABD Senatosu’ndan geçmesi beklenen kripto varlık düzenlemeleri

Büyük teknoloji şirketlerinin dijital ödeme sistemlerine yönelmesi

FED’in faiz indirim sürecine girmesi

Ancak siyasi ve ekonomik belirsizliklerin bu süreci sekteye uğratabileceği vurgulanıyor.

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Tuna Kaya: Bir Anda Fırlayacak Rekora Hazırlanın - Resim: 3

FED’İN FAİZ ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitme ihtimali, piyasalarda yakından izleniyor. Son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, bu yöndeki beklentileri artırdı. Ancak uzmanlar, faiz indiriminin nedeninin önem taşıdığını belirtiyor. Eğer bu adım ekonomik daralma, artan işsizlik ve durgunluk nedeniyle gelirse, riskli varlıklar için olumlu sonuçlar doğurmayabilir.

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Tuna Kaya: Bir Anda Fırlayacak Rekora Hazırlanın - Resim: 4

KRİPTO PİYASASINDA MANİPÜLASYON ENDİŞESİ

Kripto varlıklarda son dönemde yaşanan sert yükseliş ve düşüşler, manipülasyon iddialarını da beraberinde getirdi. Trump’ın siyasi söylemleri ve politikaları sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebiliyor. Sadece kripto paralar değil, hisse senedi piyasalarında da benzer oynaklıklar gözlemleniyor. S&P500 endeksinde bir gün içerisinde %5’e varan değer kayıpları ve sonrasında yaşanan hızlı toparlanmalar, sağlıklı fiyatlamaya dair soru işaretleri doğuruyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Jeopolitik tansiyonun artması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Ons altın 3200 dolar seviyesini aşarken, bu yükselişin yıl boyunca sürebileceği öngörülüyor. ABD tahvil faizlerinin artmasına rağmen altındaki bu çıkış, yatırımcıların riskten uzak durma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre yıl sonuna kadar 3400 dolar seviyesi makul bir hedef olarak değerlendiriliyor. Trump’ın agresif politikalarının sürmesi halinde altın, güvenli liman olma özelliğini daha da pekiştirecek.

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