Tuna Kaya: Bir Anda Fırlayacak Rekora Hazırlanın

PİYASA RİSKLERİNE RAĞMEN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ekonomist Tuna Kaya da Bitcoin’e ilişkin tahminleri değerlendirdi. Cardano’nun kurucusunun 250 bin dolarlık hedefinin gerçek dışı olmadığını söyleyen Kaya, bu seviyeye ulaşılmasının önündeki en büyük engelin jeopolitik gerginlikler olduğunu dile getirdi. Kaya, “Trump’ın neden olduğu siyasi gerilimler olmasaydı bu hedef çok daha erken görülebilirdi” dedi.

YIL SONU BEKLENTİSİ: 170 BİN DOLAR

Kısa vadeli projeksiyonlara da değinen Kaya, Bitcoin’in bu yıl içerisinde önce 110 bin dolarlık rekor seviyesini aşabileceğini, ardından 170 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Bu öngörünün dayandığı unsurlar ise şöyle sıralanıyor:

ABD Senatosu’ndan geçmesi beklenen kripto varlık düzenlemeleri

Büyük teknoloji şirketlerinin dijital ödeme sistemlerine yönelmesi

FED’in faiz indirim sürecine girmesi

Ancak siyasi ve ekonomik belirsizliklerin bu süreci sekteye uğratabileceği vurgulanıyor.