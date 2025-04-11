Tuna Kaya: Bir Anda Fırlayacak Rekora Hazırlanın
Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanırken, Bitcoin’e dair dikkat çekici bir fiyat tahmini geldi. Cardano kurucusu Charles Hoskinson, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle Bitcoin’in 2025 yılı sonuna kadar 250 bin dolara ulaşabileceğini savundu.
Yapay zeka ve blokzincir teknolojilerinin yakın gelecekte dijital altyapıyı yeniden şekillendireceğini belirten Hoskinson, bu iki yapının birleşiminin özellikle doğrulanabilir veri ihtiyacını artıracağını vurguladı. Bu çerçevede Bitcoin’in, merkeziyetsiz ve güvenli yapısıyla ön plana çıkacağını söyleyen Hoskinson, söz konusu teknolojik trendlerin BTC’ye doğrudan değer kazandıracağını ifade etti.
PİYASA RİSKLERİNE RAĞMEN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Ekonomist Tuna Kaya da Bitcoin’e ilişkin tahminleri değerlendirdi. Cardano’nun kurucusunun 250 bin dolarlık hedefinin gerçek dışı olmadığını söyleyen Kaya, bu seviyeye ulaşılmasının önündeki en büyük engelin jeopolitik gerginlikler olduğunu dile getirdi. Kaya, “Trump’ın neden olduğu siyasi gerilimler olmasaydı bu hedef çok daha erken görülebilirdi” dedi.
YIL SONU BEKLENTİSİ: 170 BİN DOLAR
Kısa vadeli projeksiyonlara da değinen Kaya, Bitcoin’in bu yıl içerisinde önce 110 bin dolarlık rekor seviyesini aşabileceğini, ardından 170 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Bu öngörünün dayandığı unsurlar ise şöyle sıralanıyor:
ABD Senatosu’ndan geçmesi beklenen kripto varlık düzenlemeleri
Büyük teknoloji şirketlerinin dijital ödeme sistemlerine yönelmesi
FED’in faiz indirim sürecine girmesi
Ancak siyasi ve ekonomik belirsizliklerin bu süreci sekteye uğratabileceği vurgulanıyor.
FED’İN FAİZ ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitme ihtimali, piyasalarda yakından izleniyor. Son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, bu yöndeki beklentileri artırdı. Ancak uzmanlar, faiz indiriminin nedeninin önem taşıdığını belirtiyor. Eğer bu adım ekonomik daralma, artan işsizlik ve durgunluk nedeniyle gelirse, riskli varlıklar için olumlu sonuçlar doğurmayabilir.
KRİPTO PİYASASINDA MANİPÜLASYON ENDİŞESİ
Kripto varlıklarda son dönemde yaşanan sert yükseliş ve düşüşler, manipülasyon iddialarını da beraberinde getirdi. Trump’ın siyasi söylemleri ve politikaları sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebiliyor. Sadece kripto paralar değil, hisse senedi piyasalarında da benzer oynaklıklar gözlemleniyor. S&P500 endeksinde bir gün içerisinde %5’e varan değer kayıpları ve sonrasında yaşanan hızlı toparlanmalar, sağlıklı fiyatlamaya dair soru işaretleri doğuruyor.
ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Jeopolitik tansiyonun artması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Ons altın 3200 dolar seviyesini aşarken, bu yükselişin yıl boyunca sürebileceği öngörülüyor. ABD tahvil faizlerinin artmasına rağmen altındaki bu çıkış, yatırımcıların riskten uzak durma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre yıl sonuna kadar 3400 dolar seviyesi makul bir hedef olarak değerlendiriliyor. Trump’ın agresif politikalarının sürmesi halinde altın, güvenli liman olma özelliğini daha da pekiştirecek.