Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor

Yoğun kullanılan çamaşır makinelerinde yalnızca tambur ya da filtre değil, deterjan bölmesi de zamanla kirlenebiliyor. Bu bölümde nemin etkisiyle küf oluşması kaçınılmaz hale geliyor. Ancak evde bulunan birkaç basit malzemeyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.

EVDEKİ MALZEMELERLE PRATİK TEMİZLİK

Çekmecedeki küfü temizlemek için ihtiyaç duyulan malzemeler oldukça basit: bir mutfak süngeri, bir çatal, bulaşık deterjanı ve beyaz sirke. Doğal temizlik ürünleri arasında yer alan sirke, bu işlemde ana rolü üstleniyor. Küfü yok ederken yüzeyi de parlatıyor.

20 DAKİKALIK YÖNTEMİN ADIMLARI

Temizlik sürecinde öncelikle süngerin üzerine bir miktar bulaşık deterjanı ve beyaz sirke dökülüyor. Süngerin iç kısmına çatal yerleştirilerek dar alanlara daha rahat erişim sağlanıyor. Bu şekilde çekmece içinde kalan inatçı kalıntılara ulaşılıyor. Yaklaşık 20 dakika süren bu işlem sonunda, yüzeydeki küfün tamamen temizlendiği gözlemleniyor.

DOĞAL TEMİZLİĞİN GÜCÜ: SİRKE

Temizlik önerisini sosyal medya üzerinden paylaşan kullanıcılar, bu yöntemin özellikle beyaz sirkenin etkisiyle oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Sirkenin yalnızca mevcut küfü gidermekle kalmadığı, aynı zamanda yeniden oluşumun da önüne geçtiği ifade ediliyor.

DÜZENLİ TEMİZLİK ÖNERİSİ

Uzmanlar, çamaşır makinesinin deterjan çekmecesi de dahil olmak üzere tüm bölümlerinin en az ayda bir kez detaylı olarak temizlenmesini tavsiye ediyor. Bu temizlik hem cihazın ömrünü uzatıyor hem de giysilerin daha hijyenik şekilde yıkanmasını sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi