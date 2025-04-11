Ağrı Kesici İlaçlardan 100 Kat Daha Etkili! Tüm Dünya Almak İçin Sırada Bekliyor ama Bir Tek Kayseri'de Yetişiyor

DOĞAL BİR ŞİFA KAYNAĞI

Kalp ve tansiyon hastası olduğunu belirten Şimşek, sabah tükettiği gilaburunun kendisini ilaç kullanmış gibi hissettirdiğini söyledi. Şimşek, "Benim için elmadan da armuttan da daha kıymetli" diyerek, meyvenin sağlık üzerindeki etkilerini vurguladı. Gilaburunun faydalarını bilenlerin özellikle sipariş verdiğini belirten üretici, doğal ürünlere olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.