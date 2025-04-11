Ağrı Kesici İlaçlardan 100 Kat Daha Etkili! Tüm Dünya Almak İçin Sırada Bekliyor ama Bir Tek Kayseri'de Yetişiyor
Kayseri’nin coğrafi işaretli tarım ürünlerinden biri olan gilaburu meyvesinin ağrı kesiciden daha etkili olduğu ortaya çıktı. Akkışla ve Bünyan ilçelerinde toplanan gilaburu, sağlık faydaları ve yoğun talep nedeniyle dikkat çekiyor.
Kaynak: AA
Üzüme benzeyen kırmızı renkteki gilaburu meyvesi, hem meyve olarak hem de meyve suyu halinde tüketilebiliyor. Doğal olarak yetişen ve özellikle ağrı kesici etkisiyle öne çıkan meyve, önceki yıllarda Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yapılan bilimsel çalışmalarda böbrek taşı düşürme özelliğiyle de gündeme gelmişti.
AZ SUYLA YÜKSEK VERİM ALINIYOR
2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen gilaburu, az su ve bakım istemesiyle üreticiye avantaj sağlıyor. Bölgedeki üreticilerden 74 yaşındaki Necati Şimşek, "Bayır arazide yılda sadece birkaç kez sulama ile bu verimi alıyoruz. Bu meyvenin lezzetini başka hiçbir yerde bulamazsınız" ifadelerini kullandı.
DOĞAL BİR ŞİFA KAYNAĞI
Kalp ve tansiyon hastası olduğunu belirten Şimşek, sabah tükettiği gilaburunun kendisini ilaç kullanmış gibi hissettirdiğini söyledi. Şimşek, "Benim için elmadan da armuttan da daha kıymetli" diyerek, meyvenin sağlık üzerindeki etkilerini vurguladı. Gilaburunun faydalarını bilenlerin özellikle sipariş verdiğini belirten üretici, doğal ürünlere olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ŞEHİRDEN TALEP VAR
Üretici Fatma Şimşek ise meyve sezonunun başlamasıyla birlikte hem taze meyve hem de salamura ürün sattıklarını belirtti. Güneş almayan alanlarda muhafaza edilen gilaburu, yıl boyunca tüketime uygun hale getiriliyor. Şimşek, "İsteyen meyve olarak tüketiyor, isteyen meyve suyunu yapıyor" dedi.
Kayseri dışında özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerden gelen taleplerin arttığını ifade eden Şimşek, meyvenin sağlık amacıyla tercih edilmesiyle ticaretin hızla büyüdüğünü sözlerine ekledi.