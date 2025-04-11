Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek

Markanın amiral gemisi konumunda yer alan bu modeller, artık hem üretim bandından indirildi hem de yazılım desteğinden çıkarıldı.

Samsung’un aldığı bu kararla birlikte söz konusu cihazlar, Nisan 2025 itibarıyla son yazılım güncellemelerini aldı. Bundan sonraki süreçte ise bu modeller için herhangi bir güvenlik yaması veya yeni içerik sunulmayacak. Böylece kullanıcılar, cihazlarını güncel tutma imkanını da kaybetmiş oldu.

YENİ CİHAZA GEÇİŞ ZORUNLU HALE GELEBİLİR

Samsung’un bu adımı, milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkiliyor. İlk çıktıkları dönemde yüksek performansları ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla dikkat çeken Galaxy S20 serisi, zamanla teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmaya başladı. Artık güvenlik güncellemeleri almayacak olan bu telefonlar, kötü amaçlı yazılımlara ve olası siber tehditlere karşı daha savunmasız hale gelecek.

Her ne kadar bu cihazlar hâlâ kullanılabilir durumda olsa da, performanslarında zamanla düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle pek çok kullanıcının, önümüzdeki dönemde yeni bir cihaza geçiş yapması kaçınılmaz olabilir.

GALAXY S20 FE ŞİMDİLİK LİSTEDE KALIYOR

Öte yandan Galaxy S20 ailesinin devam modelleri olan Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 FE 5G için destek süreci henüz tamamlanmadı. Ancak uzmanlar, bu cihazların da kısa süre içerisinde benzer bir sona yaklaşabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi