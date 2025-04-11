Dünya Devi Yöneticileri Hedef Tahtasına Koydu: İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor
Teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği binlerce kişilik işten çıkarma sürecinin ardından şimdi de şirket yapısında yeni bir sadeleşme adımı atmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji devi Microsoft, özellikle orta düzey yöneticiler ve yazılım dışı kadroları kapsayan yeni bir küçülme planını devreye alıyor.
2 BİN ÇALIŞANLA YOLLARI AYIRMIŞTI
Son olarak yaklaşık 2 bin çalışanıyla yollarını ayıran Microsoft, bu kez üretim sürecine doğrudan katkısı olmayan birimlerdeki personelleri ve yöneticileri hedef alıyor. Şirketin CEO’su Satya Nadella liderliğinde şekillenen yeni yapılanma, daha yalın ve verimli bir organizasyon yapısını amaçlıyor.
YÖNETİCİLERE DAHA FAZLA SORUMLULUK
Microsoft’un iç değerlendirme raporlarına göre, organizasyonel verimliliği artırmak için “kontrol aralığı” olarak bilinen yönetici başına düşen mühendis sayısının artırılması hedefleniyor. Ürün yöneticisi ile mühendis oranının düşürülmesi, mühendislik kadrolarının güçlendirilmesi ve yönetici kademelerinin azaltılması planın ana hatlarını oluşturuyor.
AMAZON ESİNTİSİ MİCROSOFT’A DEĞDİ
Bu stratejinin ilham kaynaklarından biri, Microsoft’un güvenlik biriminin başında bulunan Charlie Bell’in daha önce görev yaptığı Amazon’daki deneyimleri olarak gösteriliyor. Bell’in departmanında halihazırda her yöneticiye 5,5 mühendis düşerken, bu sayının 10’a çıkarılması planlanıyor. Yeni dönemde yöneticilerin daha geniş ekipleri idare etmesi ve maliyet etkin çalışması bekleniyor.
PERFORMANSA DAYALI SEÇİM YAPILACAK
Yılın başında performansa dayalı işten çıkarmalar gerçekleştiren Microsoft, bu kez de benzer bir yaklaşımı benimsiyor. Şirket içinde yapılan değerlendirmelere göre, arka arkaya iki yıl boyunca "Etki 80" puanı ya da altı alan çalışanlar öncelikli risk grubunda yer alacak.