Dünya Devi Yöneticileri Hedef Tahtasına Koydu: İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

AMAZON ESİNTİSİ MİCROSOFT’A DEĞDİ

Bu stratejinin ilham kaynaklarından biri, Microsoft’un güvenlik biriminin başında bulunan Charlie Bell’in daha önce görev yaptığı Amazon’daki deneyimleri olarak gösteriliyor. Bell’in departmanında halihazırda her yöneticiye 5,5 mühendis düşerken, bu sayının 10’a çıkarılması planlanıyor. Yeni dönemde yöneticilerin daha geniş ekipleri idare etmesi ve maliyet etkin çalışması bekleniyor.