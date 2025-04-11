Satış Yasağı Kalktı: Sarı Altın Sahalara Geri Döndü! Talep Patlaması Yaşanıyor

Don olayları nedeniyle durdurulan ihracat, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yeniden açılırken, Ticaret Bakanlığı iç piyasadaki fiyat dengesinin yakından izleneceğini duyurdu.

İHRACATTA IRAK ZİRVEDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında 357,8 milyon dolar olan limon ihracatı, 2024’te 361 milyon dolara yükseldi. Son beş yılda toplam ihracat geliri ise 1,5 milyar doları buldu. Bu yılın yalnızca ilk iki ayında yapılan dış satım ise 95,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat pazarında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Önceki yıllarda ilk sırada yer alan Rusya’yı geride bırakan Irak, 2023’te 112,4 milyon dolarlık limon alımıyla Türkiye’nin en büyük pazarı oldu. 2025’in ilk iki ayında da Irak’a yapılan ihracat 43,8 milyon dolara ulaştı.

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