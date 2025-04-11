Satış Yasağı Kalktı: Sarı Altın Sahalara Geri Döndü! Talep Patlaması Yaşanıyor
Limon ihracatına getirilen geçici kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte gözler yeniden dış ticaret verilerine çevrildi.
Kaynak: AA
Don olayları nedeniyle durdurulan ihracat, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yeniden açılırken, Ticaret Bakanlığı iç piyasadaki fiyat dengesinin yakından izleneceğini duyurdu.
İHRACATTA IRAK ZİRVEDE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında 357,8 milyon dolar olan limon ihracatı, 2024’te 361 milyon dolara yükseldi. Son beş yılda toplam ihracat geliri ise 1,5 milyar doları buldu. Bu yılın yalnızca ilk iki ayında yapılan dış satım ise 95,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İhracat pazarında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Önceki yıllarda ilk sırada yer alan Rusya’yı geride bırakan Irak, 2023’te 112,4 milyon dolarlık limon alımıyla Türkiye’nin en büyük pazarı oldu. 2025’in ilk iki ayında da Irak’a yapılan ihracat 43,8 milyon dolara ulaştı.
da bulundu.
İTHALAT SINIRLI KALDI
Limon ithalatı ise ihracatın oldukça gerisinde kaldı. 2020-2024 döneminde toplam ithalat yalnızca 9,2 milyon dolar olurken, 2025’in ilk iki ayında bu rakam 154,5 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.
500 BİN TON LİMON DEPOLARDA
Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, bölgedeki don olayları nedeniyle limonların hasat edilerek depolara alındığını ve şu an stoklarda yaklaşık 500 bin ton limon bulunduğunu belirtti. Yılmaz, iç tüketimin 150 bin ton civarında olacağını, kalan 350 bin tonun ise ihracatla değerlendirileceğini ifade etti.
Ağustos-eylül aylarında başlayacak yeni hasat dönemine kadar ihracatın sürdürülebileceğini vurgulayan Yılmaz, limon fiyatlarındaki son artışa dikkat çekerek, piyasada daha sıkı denetim yapılması çağrısın