Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı?
Balık tüketmeyi seven vatandaşlar, her yıl uygulanan balık avı yasağının 2025 yılına ait tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, balık avı yasağı 2025'te ne zaman başladı? Denizlerde av yasağı ne kadar sürecek? İşte detaylar…
Her yıl Nisan ve Eylül ayları arasında uygulanan balık avı yasağı, denizlerdeki balık popülasyonunun artmasını hedefliyor. Bu dönemde, balıkların üreme dönemine girmesi ve türlerinin çoğalması sağlanmaya çalışılıyor. Bu nedenle söz konusu aylarda balık avlanması yasaklanıyor.
BALIK TUTMAYI SEVENLER NE ZAMAN BALIK AVLAYAMAYACAK?
Balık tutmayı bir hobi olarak gören vatandaşlar da bu tarihlerle ilgileniyor. "Balık avı yasağı ne zaman başladı 2025?" sorusu, oltasını alıp deniz kenarına gitmeyi sevenler tarafından sıkça araştırılıyor.
2025 YILI AV YASAĞI TARİHLERİ
2024 yılında 1 Eylül’de sezonu açan balıkçılar, 2025 yılına geldiğimizde 15 Nisan’da motorlarını durdurarak av sezonunu kapatacaklar. Balıkçılar sezonun bitimine yaklaşırken, teknelerini limanlara çekmeye başlıyor ve yıl boyunca elde edilen verimden memnuniyet duyuyorlar.
Kaynak: Haber Merkezi