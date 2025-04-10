Balık Avı Yasağı Ne Zaman Başlıyor! 2025 Yılı Balık Yasağı Avı Başladı mı?

Her yıl Nisan ve Eylül ayları arasında uygulanan balık avı yasağı, denizlerdeki balık popülasyonunun artmasını hedefliyor. Bu dönemde, balıkların üreme dönemine girmesi ve türlerinin çoğalması sağlanmaya çalışılıyor. Bu nedenle söz konusu aylarda balık avlanması yasaklanıyor.

BALIK TUTMAYI SEVENLER NE ZAMAN BALIK AVLAYAMAYACAK?

Balık tutmayı bir hobi olarak gören vatandaşlar da bu tarihlerle ilgileniyor. "Balık avı yasağı ne zaman başladı 2025?" sorusu, oltasını alıp deniz kenarına gitmeyi sevenler tarafından sıkça araştırılıyor.

2025 YILI AV YASAĞI TARİHLERİ

2024 yılında 1 Eylül’de sezonu açan balıkçılar, 2025 yılına geldiğimizde 15 Nisan’da motorlarını durdurarak av sezonunu kapatacaklar. Balıkçılar sezonun bitimine yaklaşırken, teknelerini limanlara çekmeye başlıyor ve yıl boyunca elde edilen verimden memnuniyet duyuyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi