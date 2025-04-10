TC Kimlik Numaranızın Aslında 9 Sayı Olduğunu Biliyor Muydunuz? O Detay Zekanızı Bile Ele Veriyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, T.C. kimlik numaraları 9 haneli ana kısımla birlikte, bu bölümü doğrulayan 2 haneli ekten oluşuyor. İşte tam da bu iki hanenin matematiksel kontrol görevi görmesi nedeniyle, numaralar tek sayı ile sona ermiyor. Bu yapı, hem doğruluk kontrolünü kolaylaştırıyor hem de veri yönetimi süreçlerinde güvenliği artırıyor.

Söz konusu sistem, zamanında İçişleri Bakanlığı’na yöneltilen yazılı soru önergelerine de konu olmuştu. Cevap ise oldukça netti: Bu algoritma sayesinde her kimlik numarası benzersiz ve doğrulanabilir biçimde üretiliyor.