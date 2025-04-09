Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi 288. Sokak’ta akşam saatlerinde gerçekleşti. Abdüsselam Camii'nde müezzinlik yapan Mücahid Sadan, görevine gitmek üzere evinden çıktığı sırada, arkasından yaklaşan Orhan T. tarafından saldırıya uğradı. Cami karşısındaki sokakta gerçekleşen saldırı sonrası göğsünden yaralanan Sadan, camiye kadar yürüyerek yardım talep etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sadan, Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Müezzin Sadan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, saldırgan Orhan T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA