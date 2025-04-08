Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor

Araç yıkamada en sık karşılaşılan hatalardan biri, yüksek basınçlı suyun yanlış açı ve mesafeyle uygulanması. Uzmanlara göre, suyun özellikle kaporta birleşim yerlerine ve çamurluk içlerine çok yakın mesafeden tutulması, bu bölgelerdeki koruyucu kaplamaların zarar görmesine ve zamanla paslanmanın başlamasına yol açıyor. Ayrıca, suyun elektrik bağlantı noktalarına sızması, elektronik arızaları da beraberinde getirebilir.

DETERJAN KULLANIMINA DİKKAT

Bir diğer yaygın hata ise araç temizliğinde ev tipi deterjanlar ya da sabunlar kullanmak. Bu tür ürünler, aracın boyasını ve vernik tabakasını zamanla aşındırarak yüzeyde matlaşmaya, çatlamaya ve korumasız hale gelmeye neden olabiliyor. Bu durum, güneş ışığı ve nem gibi dış etkenlerle birleştiğinde aracın boyalı yüzeylerinde erken yaşlanma ve korozyon sürecini başlatabiliyor.

DOĞRU YIKAMA İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, araç temizliğinde mutlaka otomobillere özel pH dengeli şampuanlar kullanılmasını öneriyor. Yıkama sırasında araca çok yakın mesafeden yüksek basınç uygulamamak, suyun açısını yatay tutmak ve özellikle kaput, kapı altları, çamurluk içleri gibi hassas bölgelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yıkama sonrası aracın iyice kurulama yapılması ise su lekesi ve pas oluşumunu engellemek adına büyük önem taşıyor.

DOĞRU TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARI ŞART

Aracınızın uzun ömürlü olmasını sağlamak için yıkama alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz büyük önem taşıyor. Yanlış teknikler ve bilinçsiz temizlik ürünleri kullanımı, birkaç yıl içinde kaporta çürümeleri, boya dökülmeleri ve hatta elektronik arızalarla sonuçlanabilir. Temizlik yaparken koruma sağladığınızı düşünürken, farkında olmadan aracınıza zarar vermemek için uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi