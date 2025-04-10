Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bellatrix Uzay Takımı, NASA tarafından düzenlenen İnsanlı Keşif Aracı Yarışması’na katılma hakkı kazanarak Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Her yıl ABD’nin Alabama eyaletinde düzenlenen ve dünya genelinden seçkin üniversitelerin yarıştığı bu prestijli organizasyonda; dayanıklılık, teknik yeterlilik, yenilikçilik ve görev başarısı gibi kriterler temel alınıyor.

Soma'dan NASA'ya Büyük Başarı

İTÜ Bellatrix Takımı, geliştirdiği ileri teknolojili keşif aracıyla bu uluslararası platformda yer alacak ekipler arasında gösterildi.

SOMALI GENÇ MÜHENDİSİN BAŞARISI GURUR KAYNAĞI OLDU

Takımın üyelerinden biri olan Abdullah Tuna’nın bu önemli projede yer alması, memleketi Manisa’nın Soma ilçesinde sevinçle karşılandı. Baba Sabır Tuna, duygularını “Oğlum Abdullah başta olmak üzere İTÜ Bellatrix Uzay Takımı’ndaki tüm genç mühendisleri yürekten kutluyorum. Bu başarı sadece ailemiz için değil, tüm Soma ve ülkemiz adına gurur verici” sözleriyle dile getirdi.

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“TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ”

Yarışma süreci hakkında değerlendirmede bulunan Abdullah Tuna ise, “NASA’nın organize ettiği bu önemli yarışmada ülkemizi temsil edecek ekipte yer almak benim için büyük bir onur. Uzun ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Şimdi emeğimizin karşılığını uluslararası arenada göstermek istiyoruz. Amacımız sadece derece elde etmek değil; aynı zamanda Türk mühendisliğinin geldiği noktayı tüm dünyaya tanıtmak” ifadelerini kullandı.

BİLİM VE TEKNOLOJİYE İLGİYİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORLAR

İTÜ Bellatrix Uzay Takımı, insanlı uzay görevlerine yönelik mühendislik çözümleri geliştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Tamamı genç mühendis adaylarından oluşan ekip, yalnızca yarışmaya katılmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’de bilime ve teknolojiye ilgi duyan genç kuşaklara ilham vermeyi amaçlıyor.

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Kaynak: İHA

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