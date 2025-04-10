Sabancı Holding'e Ait Enerjisa'dan Büyük Adım! Dünya Deviyle Anlaştı, Türkiye'de Üretim Yapılacak

Enerjisa Üretim, rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir adım atarak, Nordex Group ile tedarik, kurulum ve türbin bakım anlaşması imzaladı. Bu iş birliği, Türkiye'de rüzgar enerjisi üretimi için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Anlaşma kapsamında, Türkiye'de üretilecek 108 türbin, Edirne ve Balkaya Rüzgar Enerjisi Santralleri’nde kullanılacak.

Sabancı Holding'e Ait Enerjisa'dan Büyük Adım! Dünya Deviyle Anlaştı, Türkiye'de Üretim Yapılacak

Enerjisa Üretim ile Nordex Group arasındaki anlaşmanın imza töreni, WindEurope 2025 Rüzgar Enerjisi Yıllık Etkinlikleri çerçevesinde Bella Center’da gerçekleştirildi. Törene, Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Enerjisa Üretim Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Mert Yaycıoğlu, Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal ile Nordex Group yetkilileri katıldı.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK TÜRBİNLER

Yapılan anlaşma çerçevesinde, Enerjisa Üretim tarafından hayata geçirilecek Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2024) projeleri için 108 türbin Türkiye’de üretilecek. Bu türbinler, 410 megavatlık Edirne RES ve 340 megavatlık Balkaya RES projelerinde kullanılacak.

Sabancı Holding'e Ait Enerjisa'dan Büyük Adım! Dünya Deviyle Anlaştı, Türkiye'de Üretim Yapılacak - Resim : 1

2027 yılında tamamlanması planlanan bu projelerle, yılda yaklaşık 1,2 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve 1,5 milyon ton karbon emisyonunun engellenmesi bekleniyor. Enerjisa Üretim, mevcutta 29 santrali ve 4 bin megavatlık kurulu gücüyle Türkiye enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 4,2’sini karşılıyor. Şirket, 2028 yılına kadar kapasitesini 6 bin 250 megavata çıkarmayı hedefliyor.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA KATKI SAĞLAMAK BİR SORUMLULUKTUR

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, anlaşmanın Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne olan güçlü bağlılığını yansıttığını belirtti. Bayçöl, "Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak sadece işimiz değil, gelecek nesiller için duyduğumuz bir sorumluluktur" dedi. Ayrıca, bu projelerin Türkiye’nin rüzgar potansiyelini etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olacağını vurguladı.

YEREL ÜRETİM VE İSTİHDAM KATKISI

Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay, YEKA RES-2024 kapsamında kazandıkları projelerde türbin bileşenlerinin büyük ölçüde Türkiye’de üretileceğini ve bu durumun yerel üretim ve istihdama katkı sağlayacağını ifade etti. Özatay, türbinlerin bileşenlerinin yerli üretim kriterlerine uygun olarak üretileceğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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