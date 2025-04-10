Yalova'da 365 Gün hasat Yapılıyor! Çok Az Para Harcayıp, Çok Fazla Kazanç Sağlıyorlar

Yalova'da tarım geçmişi olmayan dört girişimci, topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimine adım attı. İnternette izledikleri bir video sayesinde cesaret bulan girişimciler, bu yenilikçi tarım modelini 2 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirdi. Yalova’da ilk kez topraksız tarım serasında çilek üretimi yapılırken, proje sahipleri bu alanda başarılı bir üretim süreci yürütmeyi hedefliyor.

ÇİLEK ÜRETİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Seranın kurulumu ve ilk adımlar zorlu olsa da, girişimciler hedeflerine ulaşmayı başardı. Proje sahiplerinden Merve Yazıcı, "Aslında tarımla ilgili çok fazla bilgimiz yoktu. Bir gün kahvaltı sırasında bu işe girmeyi düşündük. Başlangıçta bu kadar maliyetli olacağını tahmin etmedik, ama bir YouTube videosu izleyerek harekete geçtik" dedi.

365 GÜN ÜRETİM İMKÂNI

Yalova'daki girişimciler, soğuğa dayanıklı Sabrina cinsi çilek kullanarak topraksız tarımda 365 gün boyunca çilek üretimi yapabiliyorlar. Murat Gülbaba, "Topraksız tarım sayesinde yıl boyunca üretim yapabiliyoruz. Ancak ortamı kontrol etmek, ısıyı ve nemi ayarlamak çok önemli" dedi. Serada üretim sürecini tamamen kontrol edebildiklerini belirten Bager Arıcı, "Topraksız tarımda daha fazla ürün elde etmek mümkün. Bitkinin gelişimini tamamen biz kontrol ediyoruz" diye konuştu. Sabrina cinsinin raf ömrünün uzun olduğunu da vurgulayan Arıcı, bu türün daha fazla verim sağladığını belirtti.

ÇİLEK ÜRETİMİNDE BÜYÜK BAŞARI

Murat Girgin, 2 bin 200 metrekarelik alanda yaklaşık 30 bin çilek fidesi ekerek üretim sürecine başladıklarını söyledi. "Yaklaşık 1,5 aydır üretim yapıyoruz ve şu an 30 bin kök çilek ile yaklaşık 12 ton ürün elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

ÇİLEĞİN FAYDALARI

Çilek, C vitamini bakımından oldukça zengin olup, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur ve enerji verir. Ayrıca çilek, antiinflamatuar özellikleriyle vücuttaki iltihaplanmaları azaltmaya yardımcı olur. Çilek, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler yaparak, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Düşük glisemik indeksi sayesinde diyabet hastaları için de faydalıdır.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÇİLEK

Çilek, beyin fonksiyonlarını destekleyen antioksidanlar içerir. Özellikle antosiyaninler, beyin hücrelerini oksidatif stresten korur ve hafızayı güçlendirir. Düzenli çilek tüketimi, yaşa bağlı hafıza kaybını yavaşlatabilir ve bilişsel fonksiyonları iyileştirebilir. Çilek, Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: İHA