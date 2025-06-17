Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder'e Şarkı

Edirne Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş, sanatçı Ferhat Tunç ile birlikte Sırrı Süreyya Önder'in anısına bir şarkı yaptı. Selahattin Demirtaş’ın yazdığı, Ferhat Tunç’un besteleyip seslendirdiği şarkı, YouTube ve dijital platformlarda yayımlandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve sanatçı Ferhat Tunç, kısa süre önce hayatını kaybeden DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için şarkı hazırladı.

Sözlerini Demirtaş’ın yazdığı, Ferhat Tunç’un bestelediği ve seslendirdiği “Derviş” adındaki eser YouTube'de yayımlandı.

"Derviş"in sözleri şöyle:

"Bir zamane Derviş‘iyim
Şal hırkada görün beni
Boncuk boncuk elişiyim
Al yazmada bulun beni

Kerametim yoktur uçam
Nur değilem ışık saçam
Nedir desen işin sırrı
Gel sana yüreğim açam

Gülerim amma naçarım
Ne korkarım ne kaçarım
Allı turnayım göçerim
Bulutlardan sorun beni

Kılıcım yok nefes kesem
Rüzgâr değilem ki esem
Nedir desen işin sırrı
Ne altınım var ne de kesem

Bana müsaade gideyim
Ben bu dünyayı n’ideyim
Viran bağda gül fideyim
Topraklara sarın beni

Tahtım yoktur ferman salam
Tacım verem derman alam
Nedir desen işin sırrı
Bir cerendir bir de balam"

Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılında Ferhat Tunç’un 30. sanat yılı konserinde sahneye çıkıp birlikte türkü söylemişlerdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder
Son Güncelleme:
El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor
Sosyal Medya Oyunu Kanlı Bitti! Kadın Kimliği Kullanan Çocuk Öldürüldü Sosyal Medya Oyunu Kanlı Bitti
2025 Yazında Büyük Kozmik Dönüşüm: Bu Burçlar İçin Kader Yazısı Başlıyor 2025 Yazında Büyük Kozmik Dönüşüm: Bu Burçlar İçin Kader Yazısı Başlıyor
Sanal Bahis, Genç Polisin Sonu Oldu! Borçları Nedeniyle Canına Kıydı Sanal Bahis, Genç Polisin Sonu Oldu! Borçları Nedeniyle Canına Kıydı
ÇOK OKUNANLAR
Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Chelsea Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Chelsea
Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder'e Şarkı Sırrı Süreyya Önder Anısına ‘Derviş’ Şarkısı
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 100 Bin Lirası Olan Yaşadı, Aylık Getirisi Arttı Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 100 Bin Lirası Olan Yaşadı, Aylık Getirisi Arttı
Gram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor Olacak Gram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor Olacak