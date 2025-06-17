Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder'e Şarkı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve sanatçı Ferhat Tunç, kısa süre önce hayatını kaybeden DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için şarkı hazırladı.

Sözlerini Demirtaş’ın yazdığı, Ferhat Tunç’un bestelediği ve seslendirdiği “Derviş” adındaki eser YouTube'de yayımlandı.

"Derviş"in sözleri şöyle:

"Bir zamane Derviş‘iyim

Şal hırkada görün beni

Boncuk boncuk elişiyim

Al yazmada bulun beni

Kerametim yoktur uçam

Nur değilem ışık saçam

Nedir desen işin sırrı

Gel sana yüreğim açam

Gülerim amma naçarım

Ne korkarım ne kaçarım

Allı turnayım göçerim

Bulutlardan sorun beni

Kılıcım yok nefes kesem

Rüzgâr değilem ki esem

Nedir desen işin sırrı

Ne altınım var ne de kesem

Bana müsaade gideyim

Ben bu dünyayı n’ideyim

Viran bağda gül fideyim

Topraklara sarın beni

Tahtım yoktur ferman salam

Tacım verem derman alam

Nedir desen işin sırrı

Bir cerendir bir de balam"

Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılında Ferhat Tunç’un 30. sanat yılı konserinde sahneye çıkıp birlikte türkü söylemişlerdi.

Kaynak: Haber Merkezi