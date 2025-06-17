Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder'e Şarkı
Edirne Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş, sanatçı Ferhat Tunç ile birlikte Sırrı Süreyya Önder'in anısına bir şarkı yaptı. Selahattin Demirtaş’ın yazdığı, Ferhat Tunç’un besteleyip seslendirdiği şarkı, YouTube ve dijital platformlarda yayımlandı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve sanatçı Ferhat Tunç, kısa süre önce hayatını kaybeden DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için şarkı hazırladı.
Sözlerini Demirtaş’ın yazdığı, Ferhat Tunç’un bestelediği ve seslendirdiği “Derviş” adındaki eser YouTube'de yayımlandı.
"Derviş"in sözleri şöyle:
"Bir zamane Derviş‘iyim
Şal hırkada görün beni
Boncuk boncuk elişiyim
Al yazmada bulun beni
Kerametim yoktur uçam
Nur değilem ışık saçam
Nedir desen işin sırrı
Gel sana yüreğim açam
Gülerim amma naçarım
Ne korkarım ne kaçarım
Allı turnayım göçerim
Bulutlardan sorun beni
Kılıcım yok nefes kesem
Rüzgâr değilem ki esem
Nedir desen işin sırrı
Ne altınım var ne de kesem
Bana müsaade gideyim
Ben bu dünyayı n’ideyim
Viran bağda gül fideyim
Topraklara sarın beni
Tahtım yoktur ferman salam
Tacım verem derman alam
Nedir desen işin sırrı
Bir cerendir bir de balam"
Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılında Ferhat Tunç’un 30. sanat yılı konserinde sahneye çıkıp birlikte türkü söylemişlerdi.
Kaynak: Haber Merkezi