CHP'li Belediyeye Taşlı Saldırı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye binasına saat 21:00 sularında taşlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
CHP'li Belediyeye Taşlı Saldırı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye hizmet binasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Kadirli Belediyesi hizmet binasına gelerek yanlarında getirdikleri taşlarla saldırıda bulundu.

Saldırıda giriş kapısının camları kırıldı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar saldırıya tepki gösterdi. Olcar saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

"Kadirli Belediyesi'ne almış olduğumuz duyumlardan kaynaklı yaklaşık bir saat önce buraya gelmiş olduk. Kadirli Belediyesi'ne taş ile sopa ile saldırı yapıldığı gerekçesiyle buraya geldik. Muhasebe müdürlüğümüzün camları kırılmış vaziyette. Kadirli Belediyesi kimsenin tekelinde olan bir belediye değildir. Kadirli Belediyesi taş ile sopayla sinecek bir belediyede değildir. Biz 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 48 oy ile Kadirli Belediyesi'ni aldık ve Kadirli Belediyesi'nin seçilmiş belediye başkanıyım ben burada. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyorum. Kadirli Belediyesi'ne yapılan bu durum Kadirli insanına yapılmıştır. En kısa zaman içerisinde açıklaması ne olursa olsun faillerinin yakalanmasını ve bununla ilgili kamuoyunda da bunun hesabının verilmesini talep ediyorum."

Kaynak: İHA

Etiketler
Osmaniye
Son Güncelleme:
Sosyal Medya Oyunu Kanlı Bitti! Kadın Kimliği Kullanan Çocuk Öldürüldü Sosyal Medya Oyunu Kanlı Bitti
Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde Yangın
Sanal Bahis, Genç Polisin Sonu Oldu! Borçları Nedeniyle Canına Kıydı Sanal Bahis, Genç Polisin Sonu Oldu! Borçları Nedeniyle Canına Kıydı
16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir 16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir
Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder'e Şarkı Sırrı Süreyya Önder Anısına ‘Derviş’ Şarkısı
Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı Ne Hamsi Ne Palamut Ne İstavrit: Uzmanlar En Sağlıklı Balığı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan Yeni İsrail-İran Açıklaması! 'İran Bunu Yapmazsa Aptalca Olur' Trump'tan Yeni İsrail-İran Açıklaması!
Fethullah Gülen'in Kuzeni Gözaltına Alındı Fethullah Gülen'in Kuzeni Gözaltına Alındı
CHP'li Belediyeye Taşlı Saldırı CHP'li Belediyeye Taşlı Saldırı
Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder'e Şarkı Sırrı Süreyya Önder Anısına ‘Derviş’ Şarkısı
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda Los Angeles'i Yendi Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda Los Angeles'i Yendi