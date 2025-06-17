CHP'li Belediyeye Taşlı Saldırı

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Olay, akşam saatlerinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye hizmet binasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Kadirli Belediyesi hizmet binasına gelerek yanlarında getirdikleri taşlarla saldırıda bulundu.

Saldırıda giriş kapısının camları kırıldı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar saldırıya tepki gösterdi. Olcar saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

"Kadirli Belediyesi'ne almış olduğumuz duyumlardan kaynaklı yaklaşık bir saat önce buraya gelmiş olduk. Kadirli Belediyesi'ne taş ile sopa ile saldırı yapıldığı gerekçesiyle buraya geldik. Muhasebe müdürlüğümüzün camları kırılmış vaziyette. Kadirli Belediyesi kimsenin tekelinde olan bir belediye değildir. Kadirli Belediyesi taş ile sopayla sinecek bir belediyede değildir. Biz 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 48 oy ile Kadirli Belediyesi'ni aldık ve Kadirli Belediyesi'nin seçilmiş belediye başkanıyım ben burada. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyorum. Kadirli Belediyesi'ne yapılan bu durum Kadirli insanına yapılmıştır. En kısa zaman içerisinde açıklaması ne olursa olsun faillerinin yakalanmasını ve bununla ilgili kamuoyunda da bunun hesabının verilmesini talep ediyorum."

Kaynak: İHA