Emekli Maaşında O Dönem Tarihe Karışıyor! İsa Karakaş Kötü Haberi Verdi: SGK Yeni Uygulamayı Başlattı

YA SADECE EMEKLİ MAAŞI YA DA SADECE ÇALIŞMA GELİRİ

Yeni uygulamayla birlikte 1 Ekim 2008 sonrası ilk kez SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da sözleşmeli olarak çalışanlar, emekli olduklarında ya yalnızca emekli maaşı alabilecek ya da yalnızca aktif olarak çalıştıkları işten maaş alabilecek. Her iki geliri bir arada elde etme hakkı artık geçerli olmayacak.