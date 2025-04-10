Emekli Maaşında O Dönem Tarihe Karışıyor! İsa Karakaş Kötü Haberi Verdi: SGK Yeni Uygulamayı Başlattı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2008 yılında yürürlüğe giren yasa doğrultusunda çifte maaş uygulamasını sona erdiriyor. Buna göre, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, emekli olduklarında ikinci bir işte çalışmaları halinde emekli maaşlarını alamayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte emekli olup aynı zamanda çalışmaya devam edenlerin maaşları kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2008 yılında yapılan yasal düzenlemeyle emeklilikte çifte maaş döneminin sona erdiğini hatırlattı. Karakaş, “1 Ekim 2008 sonrası ilk defa sigortalı olan kişiler, emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamayacak. Bu kişilerin çalışmaya devam etmesi durumunda emekli aylıkları kesilecek” dedi.
YASA, EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK GETİRDİ
2008 düzenlemesiyle emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltildiğini, işçi statüsündeki çalışanlar için prim gün sayısının 7200 güne çıkarıldığını belirten Karakaş, emeklilik sonrası çifte maaş alma hakkının da aynı yasayla kaldırıldığını ifade etti.
YA SADECE EMEKLİ MAAŞI YA DA SADECE ÇALIŞMA GELİRİ
Yeni uygulamayla birlikte 1 Ekim 2008 sonrası ilk kez SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da sözleşmeli olarak çalışanlar, emekli olduklarında ya yalnızca emekli maaşı alabilecek ya da yalnızca aktif olarak çalıştıkları işten maaş alabilecek. Her iki geliri bir arada elde etme hakkı artık geçerli olmayacak.
2008 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR UYGULAMADAN ETKİLENMEYECEK
Uygulama yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası sigorta başlangıcı olanları kapsıyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar ise emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edebilecek. Bu grupta yer alan kişilerin emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacak.