Dünyanın En Güvenli Şehirleri Açıklandı: Türkiye’den 3 Şehir Listeye Damgasını Vurdu

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ŞEHİRLERİ

Numbeo verilerine göre en düşük güvenlik seviyesine sahip şehir ise Güney Afrika’nın Pietermaritzburg kenti oldu. İlk 15’in büyük bölümünü ise yine Güney Amerika ve Afrika şehirleri oluşturdu. Venezuela'nın başkenti Karakas ve Brezilya’nın birçok büyük şehri listenin alt sıralarında yer aldı.

TÜRKİYE’DEN 3 ŞEHİR LİSTEYE DAMGASINI VURDU

Türkiye de güvenlik sıralamasında üç şehirle kendine yer buldu. 71,3 puanlık güvenlik endeksiyle Bursa, Türkiye’nin en güvenli şehri olarak dikkat çekerken dünya genelinde 70. sırada yer aldı. Antalya, 70,9 puanla 69. sırada; İstanbul ise 52,0 puanla 171. sırada listelendi.