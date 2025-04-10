Dünyanın En Güvenli Şehirleri Açıklandı: Türkiye’den 3 Şehir Listeye Damgasını Vurdu
Dünyanın en güvenli şehirleri, uluslararası veri platformu Numbeo’nun 2025 yılı Güvenlik Endeksi sonuçlarına göre açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi, “dünyanın en güvenli şehri” ünvanını korudu.
Kaynak: Haber Merkezi
Numbeo tarafından her yıl yayımlanan güvenlik listesi, şehirlerde yaşayanların ve ziyaretçilerin suç algılarına, yaşam kalitesi göstergelerine ve güvenlik verilerine dayanıyor. 2025 listesinde özellikle Körfez ülkelerinin şehirleri öne çıktı.
İLK 15’E ORTA DOĞU ÜLKELERİ YERLEŞTİ
Listenin ilk sırasında 88,4 puanla Abu Dhabi yer aldı. Onu 84,1 puanla Katar’ın başkenti Doha izledi. Tayvan’ın başkenti Taipei, Dubai, Sharjah ve Ras al-Khaimah da ilk 10’da yer alarak Orta Doğu ve Asya şehirlerinin güvenlik başarısını gözler önüne serdi. Avrupa'dan ise Hollanda’nın Lahey kenti ve Almanya’nın Münih şehri dikkat çekti.
2025’İN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ – İLK 5
Abu Dhabi, BAE – Güvenlik Endeksi: 88,4
Doha, Katar – 84,1
Taipei, Tayvan – 83,8
Dubai, BAE – 83,8
Sharjah, BAE – 83,8
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ŞEHİRLERİ
Numbeo verilerine göre en düşük güvenlik seviyesine sahip şehir ise Güney Afrika’nın Pietermaritzburg kenti oldu. İlk 15’in büyük bölümünü ise yine Güney Amerika ve Afrika şehirleri oluşturdu. Venezuela'nın başkenti Karakas ve Brezilya’nın birçok büyük şehri listenin alt sıralarında yer aldı.
TÜRKİYE’DEN 3 ŞEHİR LİSTEYE DAMGASINI VURDU
Türkiye de güvenlik sıralamasında üç şehirle kendine yer buldu. 71,3 puanlık güvenlik endeksiyle Bursa, Türkiye’nin en güvenli şehri olarak dikkat çekerken dünya genelinde 70. sırada yer aldı. Antalya, 70,9 puanla 69. sırada; İstanbul ise 52,0 puanla 171. sırada listelendi.
‘TÜRKİYE GÜNDÜZ GÜVENDEYKEN GECE DİKKATLİ’
Numbeo’nun 2025 verilerine göre Türkiye’nin genel güvenlik endeksi 58,8 olarak belirlendi. Bu oran, Türkiye’yi dünya genelinde 91. sıraya yerleştiriyor. Suç endeksi ise 41,2 seviyesinde. Veriler, Türkiye'de gündüz saatlerinde güvenliğin yüksek olduğunu ancak gece saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
Suç türlerine göre dağılımda mülkiyet suçları, yolsuzluk ve vandalizm öne çıkarken; ev hırsızlığı, gasp ve fiziksel saldırı gibi olaylara yönelik endişeler ise orta düzeyde.
İSTANBUL’DA SUÇ ORANI ORTA SEVİYEDE
Numbeo’nun verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul, 171. sırada yer alarak dünya genelinde güvenlik sıralamasında geride kaldı. İstanbul’da suç oranlarının son yıllarda arttığı gözlemlenirken, özellikle mülkiyet suçları ve fiziksel saldırı gibi olaylar şehir sakinlerinin güvenlik algısını etkiliyor.
DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ AÇIKLANDI
Şehirlerin yanı sıra ülkeler bazında da güvenlik sıralaması açıklandı. 2025 yılı verilerine göre, Katar, yüzde 85,2’lik güvenlik endeksi ile üst üste dokuzuncu kez dünyanın en güvenli ülkesi seçildi. Katar’ı, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi.
2025’TE EN GÜVENLİ 5 ÜLKE BELLİ OLDU
Katar – 85,2
Tayvan – 84,8
Birleşik Arap Emirlikleri – 84,5
Umman – 80,9
İsviçre – 80,4
Türkiye ise 58,8’lik güvenlik endeksiyle bu yıl 91. sıraya geriledi.