Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı

İKİ FARKLI VERSİYONLA SUNULUYOR

Topolino, “Standart” ve “Dolcevita” olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. Her iki model de kullanıcıya farklı tasarım ve kullanım deneyimi vadediyor. Aracın panoramik cam tavanı, vintage yan aynaları ve kompakt dış görünümü hem işlevsel hem de estetik bir sürüş sağlıyor.

Dolcevita donanımında ise kapılar yerine halatlı bir giriş sistemi kullanılıyor. Tente tavanıyla yazlık bölgelerde üstü açık araç keyfi sunan bu versiyon, ayrıca duş takımı gibi ekstra ekipmanlarla da donatılmış durumda.