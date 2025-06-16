Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Otomotiv sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fiat, elektrikli şehir içi modeli Topolino’yu Türkiye’de 510.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kompakt boyutları, çevreci yapısı ve düşük maliyetli işletimiyle öne çıkan araç, özellikle genç kullanıcılar ve kadın sürücüler arasında büyük ilgi gördü.
Kaynak: Haber Merkezi
Fiat Topolino’nun piyasaya sunuluş fiyatı, mevcut otomobil fiyatlarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir seviyede yer alıyor. Sıfır araç almak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendirilen bu fiyat politikası, sektörde "Fiat pazardaki dengeleri değiştiriyor" yorumlarına neden oldu. Özellikle peşinatsız ve taksitli kampanya seçenekleri, araca olan talebi daha da artırdı.
İKİ FARKLI VERSİYONLA SUNULUYOR
Topolino, “Standart” ve “Dolcevita” olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. Her iki model de kullanıcıya farklı tasarım ve kullanım deneyimi vadediyor. Aracın panoramik cam tavanı, vintage yan aynaları ve kompakt dış görünümü hem işlevsel hem de estetik bir sürüş sağlıyor.
Dolcevita donanımında ise kapılar yerine halatlı bir giriş sistemi kullanılıyor. Tente tavanıyla yazlık bölgelerde üstü açık araç keyfi sunan bu versiyon, ayrıca duş takımı gibi ekstra ekipmanlarla da donatılmış durumda.
MİNİK GÖVDE, MAKSİMUM MANEVRA
2,53 metre uzunluğa ve 1,40 metre genişliğe sahip olan Topolino, yalnızca 487 kg ağırlığında. Maksimum 45 km/s hıza ulaşabilen araç, şehir içi ve yazlık bölgelerde kullanıma özel olarak geliştirildi. Sadece 10 saniyede bu hıza ulaşabilmesiyle dikkat çeken Topolino, dar sokaklarda manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor.
ÇEVRE DOSTU SÜRÜŞ
Fiat Topolino, elektrikli motoru sayesinde sıfıra yakın karbon emisyonu ile sürdürülebilir ulaşımı destekliyor. Günlük şehir içi kullanım için ideal bir çözüm sunan araç, düşük enerji tüketimiyle hem çevreyi hem bütçeyi korumayı hedefliyor.
TASARIM VE KONFOR ÖNE ÇIKIYOR
Topolino’nun iç mekânında yer alan siyah paspaslar, telefon tutucu, saklama alanları ve arka taşıma ünitesi gibi detaylar, kullanıcının konforunu artırmak üzere tasarlandı. Plus paketiyle birlikte sunulan “Dolcevita Box” ise ek saklama alanı sağlayarak pratikliği ön planda tutuyor.
Fiat, Topolino ile sadece uygun fiyatlı bir ulaşım aracı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda modern, çevreci ve fonksiyonel bir şehir içi mobilite çözümünü de kullanıcıların beğenisine sunuyor.