Trump'tan Yeni İsrail-İran Açıklaması! 'İran Bunu Yapmazsa Aptalca Olur'

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İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi.

Trump, "İsrail gayet iyi gidiyor sizin de fark ettiğiniz gibi. İki tarafla da sürekli kontak halindeyim bu anlaşma imzalanacak. İran anlaşmayı imzalamazsa aptalca olur" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi