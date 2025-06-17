Trump'tan Yeni İsrail-İran Açıklaması! 'İran Bunu Yapmazsa Aptalca Olur'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail - İran krizine yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Trump, "İki tarafla da sürekli kontak halindeyim, bu anlaşma imzalanacak. İran anlaşmayı imzalamazsa aptalca olur" dedi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Yeni İsrail-İran Açıklaması! 'İran Bunu Yapmazsa Aptalca Olur'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi.

Trump, "İsrail gayet iyi gidiyor sizin de fark ettiğiniz gibi. İki tarafla da sürekli kontak halindeyim bu anlaşma imzalanacak. İran anlaşmayı imzalamazsa aptalca olur" dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

Trump İsrail'e Desteğini Yineledi, İran’a Gözdağı Verdi: 'Çok Geç Olmadan...'Trump İsrail'e Desteğini Yineledi, İran’a Gözdağı Verdi: 'Çok Geç Olmadan...'Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor El Değmesiyle Yakıyor: Dökülen Saçları Sırım Gibi Hale Getiriyor, Resmen Vitamin Depoluyor
Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat! Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat!
Netanyahu'dan Flaş Hamaney Mesajı: 'Ölümü Savaşı Bitirir' Netanyahu'dan Flaş Hamaney Mesajı: 'Ölümü Savaşı Bitirir'
Trump İsrail'e Desteğini Yineledi, İran’a Gözdağı Verdi: 'Çok Geç Olmadan...' Trump İsrail'e Desteğini Yineledi, İran’a Gözdağı Verdi: 'Çok Geç Olmadan...'
ÇOK OKUNANLAR
Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Chelsea Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Chelsea
Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder'e Şarkı Sırrı Süreyya Önder Anısına ‘Derviş’ Şarkısı
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 100 Bin Lirası Olan Yaşadı, Aylık Getirisi Arttı Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı! 100 Bin Lirası Olan Yaşadı, Aylık Getirisi Arttı
Gram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor Olacak Gram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor Olacak