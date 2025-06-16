Trump İsrail'e Desteğini Yineledi, İran’a Gözdağı Verdi: 'Çok Geç Olmadan...'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. İsrail'e desteğini yineleyen Trump, İran'a seslendi. Trump, "İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar" dedi. Trump, savaşa askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

Trump İsrail'e Desteğini Yineledi, İran’a Gözdağı Verdi: 'Çok Geç Olmadan...'
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ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelirken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İSRAİL'E DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Trump, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğini ve bu desteğe devam edeceklerini kaydederek, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.

'ÇOK GEÇ OLMADAN...'

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini ancak bu ülkenin anlaşma yapmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar" diye konuştu.

ABD'nin İsrail ile İran arasındaki "savaşa" askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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