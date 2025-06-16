Trump, G7 Taslak Bildirgesini İmzalamadı

ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail’in kendini savunma hakkı vardır” ve "İran nükleer silah sahibi olamaz" ifadelerinin yer aldığı G7 taslak metnini imzalamadı.

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Trump, G7 Taslak Bildirgesini İmzalamadı
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G7 ülkelerinin İran-İsrail gerilimine dair taslak bildirge basına yansıdı. G7 ülkeleri, İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin hazırladıkları ortak açıklama taslağında, taraflara çatışmayı tırmandırmama çağrısında bulundu.

TRUMP İMZALAMADI

Taslak bildirgede “İsrail’in kendini savunma hakkı vardır” ve "İran nükleer silah sahibi olamaz" ifadelerinin de yer aldığı öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, G7 taslak bildirgesine imza atmadı.

G7 ülkeleri arasında; Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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