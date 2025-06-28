ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti

Yüksek enflasyonun etkisiyle vatandaşların nakit ihtiyacı artarken, bankalar ATM'lerde para çekme limitlerini yükseltmeye başladı. Bu kapsamda QNB Finansbank, günlük para çekme limitini 50 bin TL’ye çıkardığını duyurdu. Diğer bankalardan da benzer adımlar bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

ATM Banka
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ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti - Resim: 1

QNB Finansbank’tan yapılan açıklamaya göre, hem şube içinde hem de şube cephesinde yer alan ATM’lerden günlük 50 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekme imkânı sunulacak. Ancak şube dışı diğer ATM’lerde mevcut standart limitler geçerli olacak.

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ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti - Resim: 2

KAREKODLU ÇEKİMLERE EK AVANTAJ

Mobil bankacılık uygulaması üzerinden karekod kullanılarak yapılan para çekme işlemlerinde, karta tanımlı limitin yanı sıra ekstra 10 bin TL’ye kadar ücretsiz işlem hakkı tanınacak. Bu özellik, özellikle kart taşımayan ya da hızlı işlem yapmak isteyen kullanıcılar için kolaylık sağlayacak.

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ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti - Resim: 3

DİĞER BANKALARDA GÜNCEL LİMİTLER

QNB Finansbank’ın bu adımı, vatandaşların günlük nakit erişimini artırmayı hedeflerken, sektör genelinde de benzer hamlelerin gelmesi bekleniyor. İşte bazı bankaların güncel ATM para çekme limitleri:

QNB Finansbank: 50.000 TL

Vakıfbank: 20.000 TL

Türkiye İş Bankası: 20.000 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL

Fibabanka: 15.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL

Halkbank: 10.000 TL

Enpara: 10.000 TL

Akbank: 10.000 TL

Denizbank: 10.000 TL

Yapı Kredi: 10.000 TL

ING Bank: 10.000 TL

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