ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti

QNB Finansbank’tan yapılan açıklamaya göre, hem şube içinde hem de şube cephesinde yer alan ATM’lerden günlük 50 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekme imkânı sunulacak. Ancak şube dışı diğer ATM’lerde mevcut standart limitler geçerli olacak.