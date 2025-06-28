ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti
Yüksek enflasyonun etkisiyle vatandaşların nakit ihtiyacı artarken, bankalar ATM'lerde para çekme limitlerini yükseltmeye başladı. Bu kapsamda QNB Finansbank, günlük para çekme limitini 50 bin TL’ye çıkardığını duyurdu. Diğer bankalardan da benzer adımlar bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
QNB Finansbank’tan yapılan açıklamaya göre, hem şube içinde hem de şube cephesinde yer alan ATM’lerden günlük 50 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekme imkânı sunulacak. Ancak şube dışı diğer ATM’lerde mevcut standart limitler geçerli olacak.
KAREKODLU ÇEKİMLERE EK AVANTAJ
Mobil bankacılık uygulaması üzerinden karekod kullanılarak yapılan para çekme işlemlerinde, karta tanımlı limitin yanı sıra ekstra 10 bin TL’ye kadar ücretsiz işlem hakkı tanınacak. Bu özellik, özellikle kart taşımayan ya da hızlı işlem yapmak isteyen kullanıcılar için kolaylık sağlayacak.
DİĞER BANKALARDA GÜNCEL LİMİTLER
QNB Finansbank’ın bu adımı, vatandaşların günlük nakit erişimini artırmayı hedeflerken, sektör genelinde de benzer hamlelerin gelmesi bekleniyor. İşte bazı bankaların güncel ATM para çekme limitleri:
QNB Finansbank: 50.000 TL
Vakıfbank: 20.000 TL
Türkiye İş Bankası: 20.000 TL
Garanti BBVA: 15.000 TL
Fibabanka: 15.000 TL
Ziraat Bankası: 10.000 TL
Halkbank: 10.000 TL
Enpara: 10.000 TL
Akbank: 10.000 TL
Denizbank: 10.000 TL
Yapı Kredi: 10.000 TL
ING Bank: 10.000 TL