İsrail Yeni Saldırı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi! Hayfa ve Tahran Yangın Yerine Döndü

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İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar dördüncü gecesinde de şiddetini artırarak devam ediyor. İran’ın fırlattığı balistik füzeler, İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli şehirlerinde enerji santralleri, kamu binaları ve yerleşim yerlerine isabet etti. Hayfa’da bulunan bir enerji santraline yönelik saldırıda büyük çapta patlamalar ve yangın meydana gelirken, Tel Aviv’de birçok binada hasar oluştu. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu, arama-kurtarma ekiplerinin ise enkaz altında kalanlar için yoğun çaba harcadığı bildirildi. İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, birçok yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İsrail Ordusu ise vatandaşlara cep telefonları aracılığıyla sığınaklardan çıkmamaları yönünde uyarı mesajları gönderdi.

İsrail tarafı ise karşılık olarak İran’ın başkenti Tahran’da bulunan füze üretim tesisleri, radar üsleri ve füze fırlatma rampalarını savaş uçaklarıyla hedef aldı. Hava saldırıları sonucunda bu askeri noktaların imha edildiği açıklandı. İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Ölü sayısı İran'da 224, İsrail'de ise 16'ya yükseldi. İşte dakika dakika yaşananlar...

08.30 İSRAİL'DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti, saldırılarda 5 kişi öldü.

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı. Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi. İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 4 farklı noktada 5 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölgelerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu, İç Cephe Komutanlığı personelinin çalışmalarda görevlendirildiğini açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Tel Aviv yakınlarında Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yoğun olarak yaşadığı Bney Brak kentine isabet eden füze nedeniyle 1, Petah Tikva'da 4 kişinin öldüğü aktarıldı. Hayfa'da kayıp olan 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nde şarapnel nedeniyle küçük çaplı hasar meydana geldiğini belirtti.

07.30 İRAN CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.

Nükleer enerjiye sahip olma ve araştırma hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden almasına izin vermeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da" diye konuştu.

07.00 İRAN CASUS OLDUĞU GEREKÇESİYLE BİR KİŞİYİ İDAM ETTİ

Reuters'ın yarı resmi Fars haber ajansından aktardığı habere göre, İran, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad için casusluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan bir adamı idam etti. Reuters, infazın son haftalarda İsrail adına casusluk faaliyetinde bulunmakla bağlantılı olarak gerçekleştirilen üçüncü infaz olduğunu bildirdi.

04.39 İRAN'DAN 8. DALGA SALDIRI

İran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı.

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti



📌Sirenler durmadı! İşte o anlar...https://t.co/LaeOqyQQTS pic.twitter.com/MlMheL2kb8 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 16, 2025

İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv’de isabetler görülüyor.

04.17 İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRI

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füze ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, alarm verildiğinde halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi. Cep telefonlarına da aynı uyarılar gönderildi.

03.40 İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI ARTTI

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

03.05 TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi "Umuyorum bir anlaşma olacak." diye konuştu.

Trump, şöyle devam etti:

"Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.

02.18 İSRAİL'DE HASAR GÖREN BİNALAR YIKILACAK

İran'ın düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'sinin "acil olarak" yıkılacağını belirtti.

Brot, İsrail'in İ24 kanalına yaptığı açıklamada, yerleşim bölgesinin onarımı için özel bir kriz komitesi kurulduğunu, komitenin çalışmalarına başlayacağını ve hem zorunlu yıkımların gerçekleştirileceğini hem de hasar gören yapıların yeniden inşasının planlandığını söyledi.

Bat Yam’da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Brot, "İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'si acil olarak yıkılacak." diye konuştu.

01.23 İSRAİL İKİ ÜLKEDEN YARDIM İSTEDİ

İsrail'in, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep ettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail hükümetinin, İran’ın "Sadık Vaat-3” operasyonu kapsamında başlattığı geniş çaplı saldırılara karşı savunma desteği sağlamak amacıyla birden fazla ülkeye resmi talepte bulunduğu belirtildi.

İngiltere'nin bu talebe olumlu yanıt vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.

Haberde, Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” operasyonları sırasında da İsrail'e İran füzelerine karşı koymada yardımcı olmak için uluslararası bir koalisyon kurulduğu belirtildi.

İsrailli bir yetkili, İngiltere'nin daha önceki iki saldırı dalgası olan "Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” sırasında da İsrail'e yardımcı olduğuna işaret etti.

01.18 İRAN'DAN AJAN HAMLESİ

İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da İsrail ajanlarının dron üretim atölyesini tespit etti.

Tespit edilen atölyenin devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerinde, Tahran'ın Rey ilçesinde üç katlı tesise yapılan baskında çok sayıda dron parçası ve patlayıcılar görüldü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, başkent Tahran'da yollarda kontrol noktaları kurulurken şüpheli araçlar aranıyor.

İsrail’in saldırılarının bir kısmı mini kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenleniyor.

01.10 İSRAİL YENİDEN SALDIRIYA GEÇTİ

İsrail ordusu, İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun bu açıklaması, İsraillilere sığınakların yakınlarından ayrılmama talimatı verilmesinin ardından geldi.

01.05 İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran, İsrail’in Natanz ve Parçin’deki saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in son dalga saldırısında Tahran yakınlarındaki Parçin ile Natanz nükleer tesisi hedef alındı. Hava savunma sistemlerinin hedefleri etkisiz hale getirerek saldırıyı püskürttüğü bildirildi. Yayımlanan görüntülerde hava savunma sistemlerinin havadaki hedefleri vurduğu görüldü.

00.53 TAHRAN'A YENİ SALDIRI

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Tahran'ın farklı noktalarından aralıklarla patlama sesleri duyuluyor.

İran devlet televizyonu, Tahran'ın Şehriyar ilçesine İsrail’in saldırdığını bildirdi.

00.37 İSRAİL'DEN VATANDAŞLARINA 'SIĞINAK' TALİMATI

İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.

Açıklamada, uyarı geldiğinde yakınında bulunulan sığınaklara girilmesi ve bir güncelleme yayımlanana kadar çıkılmaması talimatı verildi.

00.30 KASSAM TUGAYLARI'NDAN İRAN'A DESTEK

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İran'ın Filistin davasına verdiği desteği takdir ederek, İsrail'in süren saldırganlığına karşı İran’a destek verdiklerini açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı devam eden siyonist (İsrail) saldırılar sonucu İran silahlı kuvvetlerinin üst düzey komutanlarının şehit olması nedeniyle İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Kara Kuvvetleri Komutanı Hatemü’l-Enbiya Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşidi'nin isimlerine yer verildi.

Bu liderlerin ve beraberlerindeki komutanların Filistin direnişine on yıllardır tarihi düzeyde destek verdiğine dikkati çekilen açıklamada, bu desteğin son örneğinin, 7 Ekim 2023'te başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonu sırasında görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "İranlılar, bu büyük ve açıkça beyan edilen bu desteğin Filistin davası uğruna ağır bir bedel gerektireceğini bilmelerine rağmen geri adım atmadı." ifadesi yer aldı.

İran'ın desteğinin "siyonist düşmana karşı mücadelede bir kaldıraç işlevi gördüğü" ve bu katkıların etkisinin zamanla daha da netleşeceği belirtilen açıklamada, "Bugün nihai zafere daha da yaklaşmış bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Direnişe her zaman destek veren sevgili İran halkının şehitlerini anıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, İran Cumhuriyeti'ne, liderliğine ve halkına desteğimizi ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'e yönelik saldırılarının "kahramanca ve büyük eylemler" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu saldırıların İsrail’in temellerini sarstığını belirtilerek, İran'ın bu karşılığının, İsrail'in bölgede yıllardır sürdürdüğü saldırganlığı ve kontrolsüz şiddetini sınırlamayı amaçladığı bildirildi. Açıklamada, "Özellikle Gazze Şeridi'ndeki mazlum Filistin halkı, İran'ın bu güçlü saldırılarını büyük bir gurur ve onurla izledi. Bu saldırılar, kendilerine yönelik soykırım ve etnik temizlik suçları işleyen işgalcilere karşı kurtuluş umudu oldu." ifadeleri kullanıldı.

00.10 İSRAİL BAZI ELÇİLİKLERİNİ KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

İsrail'in, İran'dan misilleme gelmesi ihtimaline karşılık dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail'in, İran'dan "herhangi bir yerde ve zamanda" misilleme olması ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı diplomatik misyonlar ile elçiliklerini kapatacağı ve üst düzey İsrailli yetkililere yönelik güvenlik önlemlerini sıkılaştıracağı belirtildi.

Haberde, İran'ın, terörist hücreler de dahil olmak üzere bazı eylemlerde bulunmasının tahmin edildiği ve İsrail emniyet teşkilatının da İran'dan gelebilecek olası yanıt için hazırlandığı aktarıldı.

İsrail Dışişleri ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), yurt dışında mahsur kalan ve sayıları on binleri bulan İsraillilerin geri dönüşü için güvenli bir mekanizma oluşturma konusunda gerçek bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA