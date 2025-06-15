ABD Basınından Şok İddia: Hamaney Suikastı Trump'a Takıldı! Netanyahu'dan Kaçamak Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği iddia edildi.

Adı açıklanmayan bir kaynak, İranlıların henüz bir ABD’liyi öldürmediği ve öldürene kadar Trump yönetiminin İran’ın siyasi liderliğini hedef almayacağını öne sürdü.

NETANYAHU'DAN KAÇAMAK YANIT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’ın Hamaney’in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği iddiasını yalanlayarak, "Hiç gerçekleşmemiş konuşmalarla ilgili o kadar çok yalan haber var ki, bu konuya girmeyeceğim" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi de haberi yalanlayarak, "en üst düzeyde yalan haber" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi