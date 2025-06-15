ABD Basınından Şok İddia: Hamaney Suikastı Trump'a Takıldı! Netanyahu'dan Kaçamak Yanıt

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları 3'üncü gününde şiddetini artırarak devam ederken, ABD basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği öne sürüldü, İsrail ise iddiaları yalanladı. Netanyahu, da konuya ilişkin soruya "Bu konuya girmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

ABD Basınından Şok İddia: Hamaney Suikastı Trump'a Takıldı! Netanyahu'dan Kaçamak Yanıt
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İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği iddia edildi.

Adı açıklanmayan bir kaynak, İranlıların henüz bir ABD’liyi öldürmediği ve öldürene kadar Trump yönetiminin İran’ın siyasi liderliğini hedef almayacağını öne sürdü.

NETANYAHU'DAN KAÇAMAK YANIT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’ın Hamaney’in öldürülmesine yönelik planı veto ettiği iddiasını yalanlayarak, "Hiç gerçekleşmemiş konuşmalarla ilgili o kadar çok yalan haber var ki, bu konuya girmeyeceğim" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi de haberi yalanlayarak, "en üst düzeyde yalan haber" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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