Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Onur Nişanı Geri Alındı

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy’nin, Legion d’honneur (Onur Lejyonu) ve Ulusal Liyakat Nişanı (Ordre national du Mérite) geri alındı.

Aralık 2024’te hapis cezasının kesinleşmesinin ardından bu nişanların iadesi bekleniyordu. Fransız yasalarına göre, bir yıl ya da daha uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası alan kişilere verilen devlet nişanları iptal ediliyor.

Kaynak: DHA