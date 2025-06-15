İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Flaş Açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, “Saldırılar devam ederse, saldırganları çok daha sert ve acı verici tepkiler bekliyor olacak” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Flaş Açıklama
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüşme gerçekleştirdi

Israil’in Irak hava sahasını kullanarak İran topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları, uluslararası hukuk ve normları tanımayan açık bir saldırganlık örneği olarak nitelendiren Pezeşkiyan, Irak hükümetinin, ülkenin hava sahası ve sınırları üzerindeki denetimlerini artırmasını talep etti. Pezeşkiyan, “Biz savaşı başlatan taraf olmadık. Ancak açıkça ifade ediyoruz ki, kararlı bir şekilde karşılık verdik. Saldırılar devam ederse, saldırganları çok daha sert ve acı verici tepkiler bekliyor olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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