Gelişmeler Canlı Yayında Aktarıldı! İran'da 'Casus Avı' Başladı: İsrail Drone’ları Ele Geçirildi

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Orta Doğu'da gerilim yükselmeye devam ederken, Tahran’daki sıcak gelişmeleri Aydınlık Gazetesi muhabiri Gürkan Demir tv100 yayınında anlattı.

İran İstihbarat Şefi Mohammad Kazemi, yardımcısı Hassan Mohaqeq ve Mohsen Bagheri'nin İsrail saldırısında ölmesine ilişkin konuşan Gürkan Demir şunları söyledi:

“Başkent Tahran’da gökyüzü zaman zaman aydınlanıyor zaman zaman sakinlik yaşanıyor. İsrail’in aralıklarla İran’ın Başkenti Tahran’da hava saldırısı girişimi oluyor.

"İran’ın da hava savunma sistemleri bunlara karşı aktif ediliyor. Yaklaşık 15-20 dakika önce sistemlerin devreye girdiğini bir kez daha kulaklarımızla duymuş olduk. Çok yakın bir yerde seslerini duyduk. 3 ismin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu devrim muhafızları tarafından kamuoyuna resmi açıklama ile duyuruldu. Son kısmında İsrail’in istihbarat subaylarına yaptığı suikastın terörist saldırı olduğunu ifade ettiler."

'CASUS AVI BAŞLATILDI'

Tahran'da güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyleyen Demir, “Tahran’da ve diğer büyük şehirlerde, üstü açık araçlar, pikap ve kamyonetlerin belirli saatler arasında trafiğe çıkmasına yasak getirildi. Bu uygulama, olası saldırıları engellemek ve casusluk faaliyetlerini önlemek için hayata geçirildi” ifadelerini kullandı.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın içerisindeki meselede son 2 gündür özellikle yoğun bir şekilde İran istihbaratının eğildiğini görüyoruz. Üst üste çeşitli bölgelerde İsrail ile iş birliği yaptığı tespit edilen kişilere operasyon düzenleniyor.

Teyakkuza geçilmiş durumda şehirde bazı noktalara kontrol noktaları oluşturuldu, güvenlik güçleri tarafından araçlar denetleniyor. Bazı saatler aralığında pikap, üstü açık araçlar ve kamyonetlerin trafiğe çıkması yasaklanıyor. Tahran’da ve diğer şehirlerde İsrail casuslarına yönelik Casus avı’nın başlatıldığını söyleyebilirim."

İRAN İSRAİL DRONE'LARINI ELE GEÇİRDİ

Öte yandan İran Devlet Televizyonu, ele geçirilen Drone parçalarının görüntüsünü paylaştı.

Kaynak: tv100