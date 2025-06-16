Rusya'dan Kritik 'İran ve İsrail' Kararı

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanlığının yaptığı seyahat uyarılarının ardından İran ve İsrail’e yönelik tur satışları askıya alındı.

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Rusya'dan Kritik 'İran ve İsrail' Kararı
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Yapılan yazılı bilgilendirmede, ülkedeki tur operatörlerinin bu iki destinasyona satışları durdurduğu ve daha önceden satın alınan bazı turların da iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca, bölgede yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Mısır’daki durumun da dikkatle takip edildiği vurgulanırken, şu anda İran ve İsrail’de yaklaşık 500 Rus turistin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Intourist Halkla İlişkiler Direktörü Daria Domostroeva, "Misafirlerimize ücret iadesi ya da Türkiye gibi güvenli ve popüler destinasyonlara yönlendirme imkanı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: AA

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