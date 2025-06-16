BM'den İran ve İsrail’e ‘Acil Diplomatik Müzakere’ Çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran ile İsrail arasındaki devam eden saldırıların durdurulması ve kalıcı bir çözüm yolunun bulunabilmesi için acilen diplomatik müzakerelere başlanması gerektiğini vurguladı.

BM'den İran ve İsrail’e ‘Acil Diplomatik Müzakere’ Çağrısı
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 59. Oturumu, Cenevre'deki BM Ofisi'nde düzenlendi. Oturumun açılış konuşmasını, toplantıya başkanlık eden İsviçre’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber'in yönetiminde Volker Türk yaptı.

Türk, İran ve İsrail arasındaki gerilimin giderek artmasının "derin endişe verici" bir durum oluşturduğunu ifade ederek, "Bu saldırıları sonlandırmak ve çözüme giden bir yol bulmak için gerginliğin azaltılması ve acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum" dedi.

Her iki tarafa da uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeleri ve özellikle sivil halkın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde onların korunmasına özen göstermeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, iklim krizinin yarattığı kaotik ortamın sürdüğüne dikkat çeken Türk, küresel ölçekte ekonomik belirsizliklerin çoğaldığını ve teknolojinin kontrolsüz, son derece hızlı bir biçimde ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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