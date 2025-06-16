22 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü! Galata Kulesi'nden Düştü: İntihar İhtimali Üzerinde Duruluyor...

Galata Kulesi’nden düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Son Güncelleme:
22 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü! Galata Kulesi'nden Düştü: İntihar İhtimali Üzerinde Duruluyor...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nden düşen genç adam yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ilk belirlemelere göre gencin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

GÜNÜN İLK ZİYARETÇİSİYDİ...

Olay, saat 08.45 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günün ilk ziyaretçisi olarak Galata Kulesi'ne gelen N.G. henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Çevredekiler olay yerinden uzaklaştırdı.

22 Yaşındaki Gencin Feci Ölümü! Galata Kulesi'nden Düştü: İntihar İhtimali Üzerinde Duruluyor... - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 22 yaşındaki N.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, N.G.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim'Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim'Magazin
İstanbul'da Kan Donduran Vahşet: Polis Memuru, Arkadaşını Parçalara Ayırdı! Her Bir Uzvu Başka Yerde Bulundu...İstanbul'da Kan Donduran Vahşet: Polis Memuru, Arkadaşını Parçalara Ayırdı! Her Bir Uzvu Başka Yerde Bulundu...Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İntihar Galata Kulesi
Son Güncelleme:
Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu
İran'da Savaşın Ortasında Kaldılar! A Milli Sporcular Korku Dolu Anları Anlattı İran'da Savaşın Ortasında Kaldılar! A Milli Sporcular Korku Dolu Anları Anlattı
Polisin de Karıştığı Yumruklu Kavgaya Emniyetten Açıklama Polisin de Karıştığı Yumruklu Kavgaya Emniyetten Açıklama
16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir 16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor