Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor
Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis, lüks segmentte faaliyet gösteren markası Maserati için radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Şirketin yeniden yapılanma planları kapsamında, Maserati'nin satışı da dahil olmak üzere çeşitli seçeneklerin masada olduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Maserati, 2024 yılı boyunca ciddi bir satış düşüşü yaşadı. Geçen yıl 141 milyon Euro kâr açıklayan marka, bu yılın ilk yarısında 260 milyon Euro zararla dikkat çekti. Satış adetleri ise yüzde 50’yi aşan bir azalmayla 11 bin 300 araca kadar geriledi. Bu tablo, Maserati'nin geleceğiyle ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.
YÖNETİM KURULUNDA AYRILIKLAR YAŞANIYOR
Stellantis yönetim kurulunda Maserati’nin geleceği konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bir kesim, markanın yeniden ayağa kaldırılmasının zor olduğu görüşünde ve satışı destekliyor. Diğer bir grup ise Maserati’nin, grubun tek lüks markası olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olduğunu savunuyor. Bu görüşe göre olası bir satış, Stellantis’in prestijine zarar verebilir.
SATIŞ KONUSUNDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Şirket, Nisan ayında ABD'nin Çin merkezli otomobillere karşı getirmeye hazırlandığı ek gümrük vergilerine hazırlık amacıyla, danışmanlık devi McKinsey & Company ile temasa geçti. McKinsey’nin hazırladığı raporda, Maserati’nin satışı da olasılık olarak değerlendirildiği iddia edildi. Ancak Stellantis’in resmi sözcüsü bu iddiaları reddederek, “Maserati satılık değil” açıklamasında bulundu. McKinsey ise konuya ilişkin yorum yapmadı.
SATIŞ KONUSU YENİ CEO ÖNCESİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Maserati'nin akıbetine ilişkin bu tartışmalar, Stellantis’in markaya yeni CEO olarak Antonio Filosa’yı atama kararından önce gündeme gelmişti. Stellantis, bünyesinde 14 farklı markayı barındırıyor ve bu portföyü sadeleştirme ya da yeniden yapılandırma planları üzerinde çalışıyor.
LÜKS SEGMENTTE KRİTİK EŞİK
Maserati'nin geleceğiyle ilgili karar, yalnızca şirketin finansal dengeleri açısından değil, aynı zamanda lüks segmentteki varlığının sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor. Marka satılırsa, Stellantis lüks otomobil pazarındaki en prestijli temsilcisini kaybetmiş olacak.