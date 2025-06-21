Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor

Maserati, 2024 yılı boyunca ciddi bir satış düşüşü yaşadı. Geçen yıl 141 milyon Euro kâr açıklayan marka, bu yılın ilk yarısında 260 milyon Euro zararla dikkat çekti. Satış adetleri ise yüzde 50’yi aşan bir azalmayla 11 bin 300 araca kadar geriledi. Bu tablo, Maserati'nin geleceğiyle ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.