Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede

MİRAS PAYLAŞIMINDA O ŞART KALDIRILDI

Yasal çerçevede bir değişiklik yapılmamasına rağmen, uygulama pratiğinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Eskiden noter ya da resmi kurum denetimiyle gerçekleşen eşit miras paylaşımı, artık tarafların kendi aralarında yazılı bir mutabakatla şekillendirilebilecek. Bu durumda resmi kurumlar, yapılan paylaşımın adil olup olmadığına karışmayacak.

Kadın hakları savunucuları ve hukukçular bu duruma sert tepki gösteriyor. Kadınların çoğunlukla ekonomik ve psikolojik baskı altında kaldığı miras süreçlerinde, denetimsiz bir paylaşım mekanizmasının büyük adaletsizliklere yol açacağı belirtiliyor.