Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim'
Çok Güzel Hareketler Bunlar programının eski oyuncusu Metin Keçeci, gözyaşları içinde yaşadığı zor günleri anlattı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen 49 yaşındaki oyuncu, eski dostlarına da tek tek sitem etti. İşte Metin Keçeci’nin acı itirafları…
Kaynak: Magazin Burada
Ünlü oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Çok Güzel Hareketler Bunlar programının eski oyuncuları arasında yer alan 49 yaşındaki Metin Keçeci, Nişantaşı'nda konuştu. Magazinburada'ya konuşan Keçeci, yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlattı.
'CENAZEME GELMESİN'
İcralık olduğunu ve pazartesi günü evini boşaltacağını söyleyen oyuncu ‘Beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin’ diyerek sitem etti. Keçece'nin eski hocası Yılmaz Erdoğan ve dostlarını işaret ettiği düşünüldü.
'BELKİ 10 DEFA İNTİHAR ETMİŞTİM'
Röportaj sırasında ağlayan Keçeci şunları söyledi: İcralığım ve pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Yutkunamıyorum bile. 3-5 sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım dostlarım...Telefonla arıyorum gülmek güldürmek istiyorum ama aklım benimle oyun oynuyor. Belki 10 defa intihar etmiştim. Beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil bu ülkede hak ettiği halde çalışamayan arkadaşlarım için de söylüyorum.