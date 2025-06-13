Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim'

'BELKİ 10 DEFA İNTİHAR ETMİŞTİM'

Röportaj sırasında ağlayan Keçeci şunları söyledi: İcralığım ve pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Yutkunamıyorum bile. 3-5 sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım dostlarım...Telefonla arıyorum gülmek güldürmek istiyorum ama aklım benimle oyun oynuyor. Belki 10 defa intihar etmiştim. Beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil bu ülkede hak ettiği halde çalışamayan arkadaşlarım için de söylüyorum.