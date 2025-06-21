ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Bankacılık sistemlerinde güvenliği artırmak adına ATM’lerde yeni önlemler devreye alındı. Özellikle dolandırıcılık vakalarının artması üzerine, ATM cihazlarına entegre edilen güvenlik mekanizmaları kapsamında kartların otomatik olarak yutulması uygulaması yaygınlaştırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni sistemle birlikte, ATM’ler belirli kriterlerin karşılanmaması ya da şüpheli işlem tespiti halinde kullanıcı kartını sistemden otomatik olarak çekiyor. Bu uygulama sayesinde çalıntı, kayıp ya da sahte kartların kullanımı engellenerek, hem kullanıcı güvenliği hem de bankacılık altyapısının bütünlüğü korunuyor.
ATM'LERİN KART YUTMASININ NEDENLERİ
Bankalar tarafından uygulanan bu güvenlik tedbirine göre ATM’ler aşağıdaki durumlarda kartınızı alıkoyabiliyor:
Şifrenin arka arkaya üç kez hatalı girilmesi
Kartın banka tarafından borç ya da hukuki işlem nedeniyle iptal edilmesi
Kartın son kullanma tarihinin geçmiş olması
Kartın kayıp ya da çalıntı olarak bildirilmiş olması
Bu senaryolarda ATM, kartı fiziksel olarak içeri çekerek kullanıma kapatıyor.
GÜVENLİK MOBİLDE DE ARTIRILDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yönlendirmesiyle, yalnızca ATM'lerde değil, dijital bankacılık uygulamalarında da güvenlik adımları sıkılaştırıldı. Özellikle “Hesap Bilgilerini Güncelle” ve “Şifre Değiştir” gibi hassas işlemler, artık ek kimlik doğrulama katmanlarıyla korunuyor. Bu sayede kullanıcıların kişisel ve finansal verileri daha yüksek güvenlik protokolleriyle korunuyor.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
ATM işlemleri sırasında dikkatli olunmalı, şifre girişlerinde ardışık hatalardan kaçınılmalı ve kartın son kullanım tarihi düzenli kontrol edilmelidir. Olası bir kart yutma durumunda ise hızlıca bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmesi öneriliyor.