ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak

Yeni sistemle birlikte, ATM’ler belirli kriterlerin karşılanmaması ya da şüpheli işlem tespiti halinde kullanıcı kartını sistemden otomatik olarak çekiyor. Bu uygulama sayesinde çalıntı, kayıp ya da sahte kartların kullanımı engellenerek, hem kullanıcı güvenliği hem de bankacılık altyapısının bütünlüğü korunuyor.