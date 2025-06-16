Polisin de Karıştığı Yumruklu Kavgaya Emniyetten Açıklama

Denizli'de trafikte bir polisin de karıştığı kavga sosyal medyanın gündemine otururken, Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydetti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarına her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, Denizli’de ilginç bir olay kayıt altına alındı. Meydana gelen kaza sonrası, polisle bir şahsın tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

Görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken, polis ve kazaya karışan şahsın yumruk yumruğa kavgasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kavgada kimsenin ayırmamaya çalışmaması dikkat çekerken, olay telefonla kayıt altına alındı.

Sosyal medyanın gündemine oturan anlara ilişkin Denizli Emniyet Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi. Açıklamada, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde, Honaz İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurunun mesai sonrası özel aracıyla bir otomobille çarpışarak, maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı bilgisine yer verildi.

Olayın ardından polis memuru ve sürücü yakınları arasında tartışmanın çıktığı belirtilen açıklamada, “Kaza sonrası olay yerine gelen araç sürücüsü yakınları 2 şahıs ile polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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