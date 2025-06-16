Berkin Elvan 12 Yıl Önce Bugün Vuruldu! Aile Adalet Talebini Tekrarladı

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Gezi Direnişi sırasında, 16 Haziran 2013’te Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan 14 yaşındaki Berkin Elvan, 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitirdi. Elvan’ın vuruluşunun 12. yılında, ailesi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla adalet talebini bir kez daha dile getirdi.

'ARTIK YETER! SABRIMIZ TÜKENİYOR'

Aile, açıklamasında, “Oğlumuz Berkin’imiz vurulalı tam 12 yıl oldu. Daha küçücük yaşta kıydılar yavrumuza. Ağız dolusu gülüşlerini, henüz olgunlaşmamış sesini bizden çaldılar,” diyerek yaşadıkları acıyı ifade etti. Berkin’in katili olarak işaret edilen polis memuru Fatih Dalgalı’nın hâlâ serbest olduğunu vurgulayan aile, “Artık yeter! Sabrımız tükeniyor. Fatih Dalgalı bir an önce cezaevine girsin” dedi.

'HER YERDE İSMİNİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada, “‘Emri ben verdim’ diyen başta olmak üzere, dönemin emniyet müdürü, valisi ve Berkin’imizi bizden koparan herkes bir an önce yargılansın. Failler cezasızlık zırhıyla korunmasın. Adalet yerini bulsun,” ifadeleriyle sorumluların yargılanması talep edildi. Aile, Berkin’in anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, “Koşturduğun sokaklarda, meydanlarda, her yerde ismini haykırmaya devam edeceğiz. Sevgi ve özlemle” sözleriyle açıklamayı sonlandırdı.

Berkin Elvan’ın ölümü, Gezi Direnişi’nin sembol olaylarından biri olarak hâlâ kamuoyunda yankı uyandırıyor. Ailenin adalet arayışı ise 12 yıldır sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi