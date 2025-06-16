Adana’da İki Genci Dövmüştü! Serbest Bırakılan Zanlı Bu Kez de Yaşlı Adamı Darbetti

Adana’da iki genci sopayla acımasızca darbettiği görüntülerle gündeme gelen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.E.’nin, bir başka şiddet olayında daha yer aldığı ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, İ.E. ve beraberindeki iki kişinin, 68 yaşındaki A.B.’yi sokak ortasında sopayla dövdüğü anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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İlk olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.E., sosyal medyada cinsel içerikli paylaşımlar yaptığını iddia ettiği H.D. (17) ve A.T.’yi (22) mahalleden alarak TAG Otoyolu kenarına götürdü. Başına kask takarak kimliğini gizlemeye çalışan İ.E., gençleri sopayla döverken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin "Kurban olayım yapma" diyerek yalvardığı görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası polis ekipleri harekete geçerek İ.E.’yi Güzelevler Mahallesi’ndeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde videodaki kişinin kendisi olmadığını savunan İ.E.’nin açıklamaları inandırıcı bulunmadı. Ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana’da İki Genci Dövmüştü! Serbest Bırakılan Zanlı Bu Kez de Yaşlı Adamı Darbetti - Resim : 1

AYNI ŞÜPHELİDEN BİR SKANDAL DAHA

Şüpheliye yönelik tepkiler gündemdeki yerini korurken, bu kez yaşlı bir adama yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Aynı mahallede kaydedildiği belirlenen ikinci videoda, İ.E. ile birlikte hareket eden iki kişinin 68 yaşındaki A.B.’yi sopalarla darbettiği görülüyor. Görüntülerde A.B.’nin yardım çığlıklarının sokakta yankılandığı duyuluyor.

Adana’da İki Genci Dövmüştü! Serbest Bırakılan Zanlı Bu Kez de Yaşlı Adamı Darbetti - Resim : 2

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENDİ

Yeni kayıtların da soruşturma dosyasına eklendiği, savcılığın konuyla ilgili ek inceleme başlattığı öğrenildi.

Adana’da Yol Kenarında Kasklı Linç: Cinsel Paylaşım Yaptığını İddia Ettiği 2 Kişiyi DarbettiAdana’da Yol Kenarında Kasklı Linç: Cinsel Paylaşım Yaptığını İddia Ettiği 2 Kişiyi DarbettiGüncel

Kaynak: İHA

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