Adana’da Yol Kenarında Kasklı Linç: Cinsel Paylaşım Yaptığını İddia Ettiği 2 Kişiyi Darbetti

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İddiaya göre, Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan, ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sosyal medya hesaplarında cinsellik içerikli paylaşım yaptı.

Paylaşımı gören İ.A., 2 genci yanına alıp, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için motosiklet kaskı takan İ.A., tartıştığı 2 genci sopayla darbetti.

O anlar ise, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Darbedilen gençlerin “Kurban olayım yapma” diyerek ağladığı anlar kaydedildi. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın gündeme gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli 28 yaşındaki şüpheli İ.A. tespit edilip gözaltına alındı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Habere konu darp şüphelisi 1997 doğumlu İ. A. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA