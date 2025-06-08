İstanbul'un Göbeğinde Maganda Terörü! Elindeki Bıçakla Tehditler Savurdu: 'Senin Boğazını Keserim'

İstanbul Kadıköy'de trafikte korku dolu anlar yaşandı. Kaza yapan sürücüler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgada sürücülerden biri, diğerini darp etti. Olaya tepki gösteren kadına da küfreden sürücü, bıçakla boğazını kesmekle tehdit etti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Dehşet veren olay dün akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana geldi. Trafik kazası yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü. Yerdeki sürücü kalkmaya çalışırken üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti.

'BOĞAZINI KESERİM' DEYİP TEHDİT ETTİ

O sırada çevrede bulunan bir kadın, saldırgana tepki göstererek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla 'Senin boğazını keserim' diyerek kadını tehdit etti. Ağır küfürler eden saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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