Elektrik Akımına Kapılmıştı! Ferdi Zeyrek'in Son Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

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Evinde elektrik akımına kapılması sonrasında hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Ferdi Zeyrek’in tedavi gördüğü hastane önünde açıklama yaptı.

Dilek İmamoğlu, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu bayram bizim için gerçekten çok zor bir bayram. Ferdi Başkanımızı ziyarete geldik. Ekrem Bey'in selamlarını, geçmiş olsun dileklerini getirdim. İstanbul'un sevgisini, dualarını getirdim. Zaten Ferdi Başkanımız çok sevilen bir başkan, burada bütün Manisalılar onun etrafında nöbet tutuyor, dua ediyor. Eşi ile görüştüm şimdi, sürekli dua ediyor. Biz de ona dualarımızı iletiyoruz, dua edeceğiz. İnşallah en yakın zamanda hem Manisalılara hem bize kavuşur, öncelikle sevdiği eşine çocuklarına kızlarına kavuşur. Dualarımız kendisiyle birlikte" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel ise "İstanbul İl Başkanımız, Ankara İl Başkanımız, Trabzon İl Başkanımız burada. Dün öyle bir tesadüf ki istenen ilaçlardan bir tanesi sadece Trabzon'da bir eczanede bulundu. Trabzon İl Başkanımız bu sabah ilacı aldı, uçakla İstanbul'a gitti, birlikte buraya geldiler ve ilaç biraz önce teslim edildi. Herhalde bu süreçte bütün Türkiye'nin kalbinin burada olduğunu gösteren çok önemli emarelerden bir tanesi her gün ülkenin bambaşka bir yerinden bambaşka bir selam, bir ilaç, bir dua... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz yanımızda, çok sayıda belediye başkanımızla birlikte ziyaret ettiler. CHP tam kadro hem Ferdi Başkan ile hem de Manisa'nın iradesi ile dayanışma gösteriyorlar. İçeride bir sözleşmeye şahit olduk. Ferdi Başkan iyi olacak, Ekrem Başkan özgür olacak. Hep birlikte yemek yiyeceklermiş. Beni saymadılar, ben sonradan kendimi de dahil ettirdim. Ümit ediyoruz birazcık tebessüm edeceğimiz günler gelsin" dedi.

'YOĞUN BAKIMDA DEVAM ETMEKTEDİR'

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin X hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek'in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 24 saat esasla çalışan bir ekip ile yoğun bakımda devam etmektedir. Başkanımızın durumu, alanında uzman hekimler tarafından da ayrıca takip ve istişare edilmektedir" denildi.