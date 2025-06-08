34 Derecelik Kente 5 İlden Tatilci Yağdı, Kuyruk Uzadıkça Uzadı

Hava sıcaklığının 35 dereceyi gördüğü Muğla Saklı Kent'e İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta’dan çok sayıda günübirlik ziyaretçi geldi. Ziyaretçiler plajda uzun süren kuyruklarda bekledi.

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34 Derecelik Kente 5 İlden Tatilci Yağdı, Kuyruk Uzadıkça Uzadı
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Ula ilçesine bağlı "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi’nde yakın illerden gelen günübirlik ziyaretçiler nedeniyle kilometrelerce konvoy oluştu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin ünlü turizm merkezlerinden "Sakin Kent" Akyaka’ya giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Artan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren çalışma yürüttü.

İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta’dan günübirlik gelen ziyaretçiler nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu kentte misafirler plajlara ulaşmakta zorlandı.

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Yerli turistler Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen tekne turlarına katıldı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı ise kano keyfi yaptı.

Kaynak: AA

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