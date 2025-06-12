İş Güvenliği Ayakkabısında Büyük Tehlike! Bakanlık Harekete Geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Fly Ayakkabıcılık’ın ürettiği Svm marka iş güvenliği ayakkabısındaki tehlikeyi duyurdu. Ayakkabılar için apar topar piyasadan çekilme kararı verildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
İş Güvenliği Ayakkabısında Büyük Tehlike! Bakanlık Harekete Geçti
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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) vatandaşların sağlığını ve canını tehlikeye atacak ürünlere yer verilirken, bu ürünlerin arasına bir yenisi daha eklendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Fly Ayakkabıcılık’ın ürettiği Svm markalı iş güvenliği ayakkabısındaki tehlikeyi duyurdu.

İş Güvenliği Ayakkabısında Büyük Tehlike! Bakanlık Harekete Geçti - Resim : 1

Söz konusu üründeki tehlikenin yanıklara ve yaralanmalara yol açabileceği belirtildi. Ürüne ilişkin verilen güvensizlik nedeni bilgisinde, darbe direnci testinden başarısız olduğu kaydedildi.

Bu marka ayakkabıların piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. Söz konusu önlemin 27 Ocak 205’te alındığı kaydedildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ayakkabı
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