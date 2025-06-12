Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı 'Bilirkişi Davası' Ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi kamuoyu önünde hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması yapılacaktı. Ancak duruşma, 26 Eylül 2025 Cuma gününe ertelendi. Söz konusu davada, İmamoğlu hakkında 2 ila 4 yıl hapis cezası ile siyasi yasak talep ediliyor.

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Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı 'Bilirkişi Davası' Ertelendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle açılan davada ilk duruşma görülecekti.Ancak, İmamoğlu’nun avukatları duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesi gerekirken Silivri Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılmasının usulsüz olduğu gerekçesiyle, duruşmaya katılmama kararı aldı.

26 EYLÜL'E ERTELENDİ

İBB Başkanı ve avukatlarının katılmadığı duruşmanın, İstanbul Adalet Sarayı'nın fiziki koşullarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Marmara Kapalı Cezaevi karşısındaki Silivri Adliyesi 2 No’lu duruşma salonunda yapılmasına karar verildi. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 26 Eylül 2025 tarihine erteledi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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