İstanbul’da Kene Alarmı: Vakalarda Patlama Var! Kabus Sessizce Büyüdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2025 yılı içerisinde kene ısırmalarında belirgin bir artış yaşandığını açıkladı. Sağlık kuruluşlarına bildirilen toplam vaka sayısının 7 bin 2 olduğunu aktaran Güner, bu vakaların büyük çoğunluğunu (6 bin 165’in) nisan, mayıs ve haziran aylarında görüldüğünü söyledi. Güner, İstanbul'da şu ana kadar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan herhangi bir vakanın olmadığının da altını çizdi.

BAZI KENELER TEHLİKELİ HASTALIKLAR TAŞIYABİLİYOR

Dr. Güner, yaptığı açıklamada her kene ısırmasının tehlikeli olmadığını ancak bazı türlerin ciddi enfeksiyonlara, özellikle de KKKA’ya neden olabileceğini vurguladı. Bu yüzden hem farkındalık hem de doğru müdahale yöntemlerinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

GİYSİ SEÇİMİ KORUYUCU ROL OYNUYOR

Tarım, hayvancılık gibi açık alanda çalışanların yanı sıra piknik veya doğa yürüyüşü gibi aktivitelerle kırsal alanlara çıkan kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirten Güner, basit ama etkili önlemlerle ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebileceğini söyledi. Özellikle kene temasına karşı bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Kırsal bölgelerde uzun kollu, açık renkli giysiler giyilmesini öneren Güner, “Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı” dedi.

KENE ÇIKARIRKEN NELER YAPILMALI?

Kene vücuda tutunduğunda kesinlikle kolonya, sigara, deterjan gibi maddeler kullanılmaması gerektiğini belirten Güner, bu kimyasalların kenenin daha fazla salgı yapmasına neden olarak bulaşıcı hastalık riskini artırabileceğini söyledi.

Kene ısırığı durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade eden Güner, kenelerin steril ve uygun araçlarla çıkarılması gerektiğini belirtti. Ayrıca enfekte hayvanların kan, doku ya da vücut sıvılarına çıplak elle temas edilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

‘BU BELİRTİLER VARSA TIBBİ YARDIM ALIN’

Güner, kene teması sonrası 10 gün içinde halsizlik, ateş, kas ve baş ağrısı, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma veya ishal gibi belirtiler görüldüğünde derhal tıbbi yardım alınması gerektiğini ifade etti. Şüpheli hastalarla temas eden kişilerin de eldiven, maske ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Son olarak, İstanbul’daki sağlık tesislerinin kene vakalarına karşı donanımlı ve hazırlıklı olduğunu belirten Güner, toplumun bilinçli ve tedbirli davranmasının bu konuda en önemli savunma hattı olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA