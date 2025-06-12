Oxford’daki Türk Araştırmacıya LGBTİ+ Nefreti Nedeniyle İnceleme

Oxford Üniversitesi’nde geçici araştırmacı olan Necmettin Salih, sosyal medyada LGBTİ+’ları hedef alan paylaşımıyla tepki çekti. Üniversite, şikayetler üzerine Salih hakkında inceleme başlattı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Oxford’daki Türk Araştırmacıya LGBTİ+ Nefreti Nedeniyle İnceleme
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İngiltere’nin en prestijli eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi’nde geçici araştırmacı olarak görev yapan Necmettin Salih, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda LGBTİ+ topluluğunu hedef alan ifadeler kullandığı için tepkilerin odağında.

Salih, paylaşımında İngiltere’deki gözlemlerini aktarırken, Filistin için eylem yapan sosyalist bir grubun LGBTİ+ yürüyüşü düzenlediğini belirterek, “Allah’ım bize öyle bir güç ihsan et ki topyekûn yok edelim şu lanetli kavmi” dediğini yazdı.

Paylaşımın sosyal medyada viral hale gelmesi üzerine çok sayıda kişi, Oxford Üniversitesi’ne şikayet mailleri gönderdi. Gelen tepkiler sonrası Salih, söz konusu mesajını X hesabından sildi. Ancak bu durum, şikayetlerin önüne geçemedi.

Oxford’daki Türk Araştırmacıya LGBTİ+ Nefreti Nedeniyle İnceleme - Resim : 1

OXFORD ÜNİVERSİTESİ’NDEN İNCELEME KARARI

Oxford Üniversitesi, şikayetlerden birine yanıt olarak gönderdiği mailde, Necmettin Salih hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Üniversitenin, nefret söylemine tolerans göstermeyeceği vurgusu yaptığı belirtildi. Akademisyen Özgün Emre Koç, sosyal medya hesabından üniversite yönetiminin yanıtını paylaşarak, “Tüm LGBT’leri öldürme fantezilerini paylaştıktan sonra geçici araştırmacı statüsünde bulunduğu Oxford Üniversitesi’ne şikayet edilen Necmettin hakkında gelişme var. Oxford, konuyu incelemeye aldıkları ve nefret söylemini tolere etmeyecekleri yanıtını başvuranlarla paylaştı” ifadelerine yer verdi.

Salih’in paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, paylaşımın nefret söylemi içerdiğini ve bir akademisyenin bu tür ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğunu savunurken, bir grup ise Salih’in düşünce özgürlüğü kapsamında görüşlerini ifade ettiğini iddia etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Oxford Üniversitesi’nin, Salih’in geçici araştırmacı statüsünü ve paylaşımın içeriğini detaylı bir şekilde incelemeye aldığı öğrenildi. Üniversitenin, nefret söylemi politikalarına aykırı bulunan ifadeler karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Soruşturmanın sonucu, hem akademik camiada hem de sosyal medyada yakından takip ediliyor.

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