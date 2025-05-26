AKP'nin Gizli Planının Detayları Ortaya Çıktı! 'LGBTİ+ mı? Yok Öyle Bir Şey' Düzenlemesi

TBMM AKP Grup Başkanlığı, 10'uncu Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'ları hedef alacak yeni düzenlemeler çıkmasına ilişkin endişeler tazeyken dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Gazeteci Alican Uludağ, 10'uncu Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeyle LGBTİ+ bireylerin cinsiyet uyum ameliyatı süreçleri zorlaştırılacak. Düzenlemede Türk Medeni Kanunu’nun “cinsiyet değiştirme” başlıklı 40’ıncı maddesinde değişiklik yapılıyor.

Bu düzenlemenin içerisinde ise şunlar yer alıyor:

Mahkeme kararıyla cinsiyet değiştirmek için; yaş şartı 18’den 25’e çıkarılacak.

Cinsiyet değiştirmek için “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu” ispatlaması istenecek.

Bu amaçla, “Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin en az üçer ay aralıklarla yapacağı dört değerlendirme sonucunda vereceği resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi” istenecek.

Aksi durumda, “izin alınmadan cinsiyet değişikliğine yönelik hiçbir tıbbi müdahale yapılamaz” denilerek cinsiyet değiştirme yasaklanıyor.

YENİ BİR SUÇ!

Eğer düzenlemenin maddeleri dışına çıkılırsa bunun için de bir madde karşımıza çıkıyor. Bu madde ile ise hayatımıza yeni bir suç girmiş oluyor: 'Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği'

Eğer bir doktor 'kanuna aykırı' olarak cinsiyet uyum ameliyatı yaparsa 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezasıyla yargılanacak.

Eğer müdahale çocuğa karşı veya yetkili olmayan bir kişi tarafından yapılması durumunda verilecek ceza 6 yıldan 14 yıla kadar olacak.

Kanuna aykırı olarak 'cinsiyetini değiştiren' kişiye ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

LGBTİ+'LARI ÖVDÜYSEN HAPİSE!

Öte yandan TCK’daki 'Hayasızca hareketler' başlıklı 225’inci maddede, suçun üst sınırı bir yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Teklife, “Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” düzenlemesi ekleniyor.

Ayrıca, “Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verileceği” düzenleniyor.

DÜZENLEMENİN 'GEREKÇESİ'

AKP'nin bu düzenlemesindeki teklif maddelerine ise gerekçe olarak şu gösterildi: 'tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele'

LGBTİ+ bireylerinin kendi aralarında nişan veya evlilik töreni yapmalarının yasaklanmasının gerekçesi de şöyle özetlendi:

“Evlenme, bir kadın ve bir erkeğin yetkili memur önünde aile kurmak amacıyla yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesidir. Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre evlenme ancak bir erkek ile bir kadın arasında gerçekleşmektedir. Başka bir ifadeyle aynı cinsiyetteki kişilerin evlenmeleri hukuken mümkün değildir. Maddeye eklenen üçüncü fıkrayla, aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları fiili suç olarak düzenlenmektedir. Belirtmek gerekir ki bu durumda nişan veya evlilik töreninin tarafı olan aynı cinsiyetteki kişiler ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Bu fıkrada düzenlenen suç, esasında ikinci fıkrada düzenlenen suçun daha özel bir halini oluşturmakta olup, fiilin ağırlığı ve toplumdaki etkisi dikkate alınarak, ceza miktarı ikinci fıkraya göre daha ağır olacak şekilde belirlenmektedir.

Düzenlemeyle, fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetiştirilmesi ile aile kurumunun ve toplum yapısının korunması amaçlanmaktadır.”

Kaynak: Haber Merkezi